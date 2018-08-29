İngiliz lüks otomobil üreticisi Aston Martin’den yeni bir karar çıktı. Aston Martin kendi bölgesinde hisse satışına çıkıyor. Aston Martin Eylül 2018 aylarında Londra borsasında halka arz olmayı planlıyor. Halka arz büyüklüğünün 6.45 milyar dolar değerleme üzerinden 1.29 milyar dolar olması bekleniyor.

Aston Martin, ilk kez halka açılmayı düşünen şirketlerden BFC tarafından talep edilen Kayıt Belgesi’ni doldurdu. Halka arza ilişkin izahname ise 20 Eyül civarında yayınlanacak. Aston Martin, Londra Borsası’nda yıllar sonra faaliyet gösteren ilk İngiliz merkezli otomobil üreticisi olacak. Halka arz büyüklüğünün 6.45 milyar dolar değerleme üzerinden 1.29 milyar dolar olması bekleniyor.