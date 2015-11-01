Audi A5 Sportback hafifledi

Audi’nin Coupe dinamizmi ile Avant’ın işlevselliğini birleştiren sportmen modeli Yeni A5 Sportback, benzinli 1.4 TFSI motor seçeneğiyle Türkiye’de satışa sunuldu.

Yeni A5 Sportback, ilk bakışta zarif estetik tasarımıyla fark ediliyor. Tüm otomobili kapsayan keskin çizgi, otomobilin dinamizmini vurgularken, üç boyutlu görünümlü Singleframe ızgara, otomobilin karakterini daha belirgin hale getiriyor.^Opsiyonel arka dinamik dönüş sinyalleri bulunan LED ön farlar ve hem ön hem arkada dinamik dönüş sinyalleri bulunan Ön Matrix LED farlar, Yeni A5 Sportback’e has bir karakter kazandırırken, otomobilin gece yolda hem kolayca fark edilmesini hem de sürücünün yolu daha iyi görmesini sağlıyor.

7 yılda 85 kilo hafifledi

Yeni A5 Sportback, Audi’nin üretimde ultra hafiflik felsefesi ile bir önceki nesle göre 15 kilogram hafifledi. Böylece segmentinin en hafif modellerinden biri oldu. 7 yıl önce üretilen ilk nesle göre 85 kilogram daha hafif olan Yeni A5 Sportback sürücü hariç 1470 kg ağırlığında… Yenilenen tasarımıyla hem sürücü hem de yolcular için daha geniş bir iç hacim sunan Yeni A5 Sportback’in 480 litrelik bagajı arka koltuklar katlandığında 1300 litreye ulaşıyor. Bu da onu yine segmentinin en geniş bagaj hacimli otomobillerinden biri yapıyor.

İnovatif bilgi-eğlence sistemleri

Yeni A5 Sportback’in dış görünümünün altında, tamamen yenilenmiş şasisi, güçlü motorlar ve inovatif bilgi-eğlence özellikleri ve sürücü asistan sistemleri gibi göz dolduran özellikler yer alıyor. Farklı teknolojilerin akıllı birleşimi, yeni Audi A5 Sporback’in güvenliğini, konforunu ve verimliliğini artırıyor. Aynı zamanda, Audi, otomatik pilot için de ileriye dönük adımlar atıyor. Çok geniş bir yelpazede sunulan yenilikçi sürücü yardım sistemleri, bu segmentte standartları belirliyor. Bir önceki modele kıyasla, kullanılan tüm sistemler ya tamamen yeni ya da eskiye göre önemli iyileştirmeler içeriyor. Kaliteli ses sistemi arayanlar için ise, Bang & Olufsen ses sistemi, yenilikçi 3D ses özelliğiyle opsiyon olarak sunuluyor.

Yarı otonom sürüş

Audi aktif şerit takip asistanı (active lane assist) otomobilin şeridinde kalmasını sağlıyor ve sıkışık trafik asistanına sahip Stop&Go adaptif hız sabitleyici de sıkışık trafikte sürücüye destek sunuyor. Yeni Audi A5 Sportback de sürüş, yolcu ve yaya güvenliğini maksimuma taşıyan Park asistanı, arka çapraz trafik asistanı, araçtan iniş uyarısı çarpışma önleme asistanı ve dönüş asistanının yanı sıra Audi pre sense gibi sürüş destek asistanları sunulmaktadır.

Verimli 1,4 TFSI motor seçeneği

Yeni A5 Sportback’in Türkiye’de yeni satışa sunulan verimli 1,4 TFSI benzinli motor seçeneği, 100 kilometrede ortalama 5,4 litre yakıt tüketimine sahip. Hepsi S tronic otomatik şanzımanlı Dynamic, Sport ve Design olmak üzere 3 donanım seviyesinde satın alınabilecek.