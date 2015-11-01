Audi City 1,5 milyon kişiyi gelecekle buluşturdu

16 saat önce

Audi, İstanbul İstinyepark’ta hizmete açtığı dijital showroom’u Audi City ile ilk yılında sanal gerçeklik, dijital konfigürasyon ve yenilikçi medya uygulamaları ile 1,5 milyondan fazla ziyaretçiyi gelecekle buluşturdu.

2025 yılına ilişkin stratejisini dijitalleşme, şehirleşme ve sürdürülebilirlik mottosu üzerine kuran Audi A.G’ nin geleceğin showroom konsepti olarak nitelendirdiği, Londra, Pekin ve Berlin’in ardından geçtiğimiz yıl Nisan ayında dördüncüsü ülkemizde hayata geçen Audi City İstanbul başarı dolu ilk yılını geride bıraktı. Audi City İstanbul, 1 yıl içinde 1,5 milyon ziyaretçiyi ağırlayarak, önemli bir başarıya imza attı. Bu sonuçlarla hem dünyada hizmete açılması planlanan yeni Audi City’ler için, hem de Türkiye’deki diğer Audi showroomları için güçlü bir örnek oluşturdu.

SANAL SHOWROOM

Audi AI (Artificial Intelligence) akıllı teknolojilerin öncülüğünde bir gelecek planı oluşturan Doğuş Otomotiv Audi’nin bu konudaki en önemli yatırımı olan Audi City İstanbul, Audi tutkunlarının ilerici dijital teknolojileri kullanarak Audi dünyasıyla buluştuğu bir platform. Özellikle, otomobil tutkunlarının ilgi duyduğu Audi modellerini sanal ortamda sayısız kombinasyonda oluşturabildiği Audi City, bu modelleri yine sanal ortamda hem statik, hem de dinamik olarak deneyimlemelerine imkan tanıyor. Böylece günlük hayatları içindeki programlarını değiştirmeden hatta bulundukları fiziksel ortamdan dahi ayrılmadan araçları sanal ortamda test edebiliyorlar.

3 BİNDEN FAZLA AUDI

Audi City İstanbul’da geçen 1 yılda ziyaretçiler tarafından dijital araç oluşturucuda kendi beğenilerine ve ihtiyaçlarına uygun 3 binden fazla Audi versiyonu oluşturuldu. Sanal gerçeklik (VR) gözlükleri ile bu araçların iç mekanlarını da detaylı olarak inceleme fırsatı bulan ziyaretçiler bu modellerin sanal test sürüşlerini de gerçekleştirdi. Audi City Istanbul, otomotiv dünyasının geleceğini temsil etmenin yanı sıra doğal bir laboratuvar olarak da tanımlanıyor. Merkezden elde edilen verilerle Türkiye’deki otomobil kullanıcılarının, Audi sahiplerinin ve bir Audi’ye sahip olmayı düşünenlerin beğenileri gözlemlenebiliyor. Her biri dijital ortamda belirlenen bu bilgilerle Türk kullanıcıların tercihleri ve düşünceleri Audi AG’ye aktarılıyor ve bu sayede Türkiye’deki kullanıcıların ağırlıklı tercihleri gelecek yıllarda dünya veya Türkiye pazarına sunulacak yeni Audi versiyonlarına yön verebiliyor.

HER YERDE OLACAK

Audi City İstanbul’da kullanılan tüm teknolojileri yakın gelecekte Türkiye’deki tüm showroomlarına adapte etmeyi hedefleyen Doğuş Otomotiv Audi, bu amaçla sistemli bir geliştirme sürecinde. Customer Private Lounge adı verilen (CPL) konfigürasyon uygulamalar ve alanlarının tüm Yetkili Satıcı ağında sunulması, geleneksel showroom anlayışını da bir adım ileri götürerek dijital ortama taşıyacak.