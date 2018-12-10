Audi Q3 güvenliğine EuroNCAP’ten 5 yıldız



Audi’nin kompakt SUV modeli Q3 EuroNCAP testlerinde çocuk, yolcu yaya güvenliği ve sürüş destek sistemleri kategorilerinde yüksek not alarak, güvenlikte 5 yıldız ile ödüllendirildi



Avrupa’da satışa sunulan otomobillerin tasarımlarını, teknik yapılarını ve güvenlik performanslarını, çarpışma testleri sonrasında titiz biçimde denetleyen bağımsız güvenlik kuruluşu EuroNCAP, Audi Q3’ü 5 Yıldız ile ödüllendirdi.

EuroNCAP’in testlerinde tam puan olan 5 yıldızı almak için, testlerin yapıldığı yetişkin yolcu, çocuk yolcu, yaya güvenliği ve sürüş destek sistemlerinden oluşan 4 kategoriden de yüksek puan almak gerekiyor. Ayrıca aktif sürüş güvenliği sistemlerinin de bu puanlara katkısı oluyor.

Audi Q3’te standart olarak bulunan “pre sence basic” ve “pre sense front” sürüş güvenlik sistemleri, aracın önüne hızlı bir şekilde çıkan yaya, diğer araç veya herhangi bir engeli radar yardımıyla fark ederek, sürücüyü sesli ve görsel olarak uyarıyor. Yine standart olarak sunulan “active lane assist” ise yol şeritlerini takip ederek, aracın bu şeritler arasında kalmasını sağlıyor.

Dijital sistemlerin yanında, kaliteli ve son teknoloji ürünü malzemeleri de Yeni Q3’ün güvenliğini sağlıyor. Sıcak şekillendirilen çelik (hot shaped steel) tekniği ile üretilen çelik yolcu hücresi güvenliği artırırken, aracın A-B sütunları olmak üzere birçok noktasında da kullanılıyor. Düşük ağırlık ile üst düzey dayanıklılığı buluşturan bu teknik, çarpışma testlerinde elde edilen başarıyı ve aracın bütünlüğünü sağlıyor.