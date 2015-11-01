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Audi Q4 ve Q8 geliyor

Audi Q4 ve Q8 geliyor

Alman üretici Audi 2 yeni SUV model daha pazara sunuyor. SUV model yelpazesini Q8 ve Q4 modelleriyle genişletmeye hazırlanan Audi, yeni bir segment yaratacak bu iki model için üretim planlarını da açıkladı. Audi, ürün yelpazesini ve SUV model ailesini iki yeni Q modeliyle genişletmeye hazırlanıyor. Modellerin üretim planlarıyla ilgili açıklama yapan Audi AG, Q8’in üretimine […]

12 saat önce -
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Alman üretici Audi 2 yeni SUV model daha pazara sunuyor. SUV model yelpazesini Q8 ve Q4 modelleriyle genişletmeye hazırlanan Audi, yeni bir segment yaratacak bu iki model için üretim planlarını da açıkladı.

Audi, ürün yelpazesini ve SUV model ailesini iki yeni Q modeliyle genişletmeye hazırlanıyor. Modellerin üretim planlarıyla ilgili açıklama yapan Audi AG, Q8’in üretimine 2018 yılında Slovakya’nın Bratislava kentinde başlanacağını; ilk Audi Q4’ün ise 2019’da Macaristan’ın Győr, kentinde üretim bandından ineceğini duyurdu. Son yıllarda yeni modellerin de devreye girmesiyle rekabetin son derece arttığı SUV segmentinde iddialı konumunu güçlendirmeyi hedefleyen Audi, iki yepyeni Q modelini mevcut üretim ağına entegre ediyor.

Q8 ÜST SINIFI HEDEFLİYOR

Audi, lansmanı Mart 2017’de Cenevre Otomobil Fuarı’nda yapılan Audi Q8 modeliyle üst premium segment içinde yeni bir segment yaratacak. Oldukça geniş bir iç hacmin heyecan verici bir tasarımla buluştuğu Coupe tarzı Premium SUV, sürüş destek asistanları, bilgi-eğlence sistemleri ile yapay zekanın öncü teknolojilerini bünyesinde barındırıyor. Audi Q8’in üretimine 2018 yılında Slovakya’da başlanacak. Bu fabrika aynı zamanda 2005 yılından beri Audi Q7’nin de üretildiği yer. Ayrıca ikinci nesil geniş SUV’ lerden SQ7 ve Q7 e-tron elektrikli hibrit araçlar da burada üretiliyor.

Q4 ORTA SEGMENTTE MÜCADELE EDECEK

Üretimine 2019 yılında Macaristan’ın Győr fabrikasında start verilecek olan Audi Q4 ise, markanın kompakt arazi aracı (CUV) sınıfına ilk adımı olacak. Tipik coupe tarzı siluetiyle son derece sportif bir model olan Audi Q4, Audi Q3 ile Q5 modelleri arasında konumlandırılacak. Öte yandan, İspanya’nın Martorell şehrinde devam eden Audi Q3 kompakt SUV üretimi ise 2018 yılından itibaren Audi Macaristan’a devredilecek. Alman üretici Audi 2 yeni SUV model daha pazara sunuyor. SUV model yelpazesini Q8 ve Q4 modelleriyle genişletmeye hazırlanan Audi, yeni bir segment yaratacak bu iki model için üretim planlarını da açıkladı.

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