Avrupa elektrikli Leaf’ı sevdi

NISSAN LEAF, 2018 yılında gösterdiği satış performansıyla Avrupa’nın en çok satan elektrikli aracı unvanını korudu. Yılın ilk sekiz ayında Avrupa genelinde 26 binlik satış performansına ulaşan NISSAN LEAF, Norveç’te diğer tüm otomobil marka ve modellerini geride bırakarak aynı zamanda Norveç’in en çok satan binek otomobili olarak da önemli bir başarıya imza attı.

Satışa 1 yıl önce sunulan ve bu süre içerisinde birçok ödül alan yeni NISSAN LEAF, aynı zamanda satış performansıyla da elektrikli otomobil dünyasına yön veriyor. Avrupa yollarında dolaşan 26 bin yeni NISSAN LEAF, elektrikli otomobile geçiş sürecine öncülük ediyor.

NISSAN’ın ödüllü modeli LEAF 2018 yılının ilk 8 ayında Avrupa’nın en çok satan elektrikli otomobili oldu. Avrupa genelinde her 10 dakikada bir adet NISSAN LEAF satıldı. Yeni NISSAN LEAF; Avusturya, Fransa, Almanya, Hollanda, Portekiz ve İspanya gibi önemli pazarlar da dahil olmak üzere Avrupa genelinde satışlarını artırdı. Sadece elektrikli otomobil pazarını domine etmekle kalmayan yeni NISSAN LEAF, Norveç’te tüm elektrikli ve içten yanmalı motora sahip otomobilleri geride bırakarak 2018 yılının en çok satan otomobili oldu.

NISSAN LEAF, sadece perakende satışlarıyla değil kurumsal satışlarda da öne çıkıyor. Yılın ilk sekiz ayında Avrupa genelinde perakende satışların yanı sıra ticari işletmeler ve filolara satışı da atış gösterdi. Yılın ilk sekiz ayında Avrupa genelinde 8 bin adet NISSAN LEAF, kurumsal işletmelere ve filolara teslim edildi.

Yeni NISSAN LEAF, yeni nesil NISSAN Intelligent Mobility teknolojisi ve en güncel Euro NCAP test standartlarına göre 5 Yıldız’ı karşılayan güvenlik özellikleri ile önceki modelin yeteneklerini daha da geliştiriyor. Yeni NISSAN LEAF ayrıca ProPILOT ve ProPILOT Park gibi gelişmiş sürüş destek sistemleriyle sürücünün hayatını kolaylaştırıyor. Kullanıcının sadece tek bir pedal kullanarak hızlanmasına ve yavaşlamasına imkân tanıyan yenilikçi e-Pedal ise sürüş kolaylığı ve sürüş keyfi kavramlarına yeni bir boyut kazandırıyor.

Tüm dünyada 51 farklı pazarda satışa sunulan NISSAN LEAF satışa sunulduğu 2010 yılından bu yana 350 bin adetlik satış performansı gösterdi. NISSAN LEAF, aralarında L’Automobile et L’Entreprise tarafından verilen Elektrikli Araç / plug-in hibrid kategorisinde en iyi otomobil, İspanya’da El Economista tarafından verilen Ekomotor Ödülleri’nde En İyi Elektrikli Araç ve İngiltere’de What Car? 2018 Yılın Otomobili Ödülleri’nde En İyi Elektrikli Otomobil’in de olduğu yaklaşık 100 ödül aldı.

Dünyanın elektrikli araç liderinin hafif ticari ve yedi koltuklu türevi olan e-NV200 de Avrupa genelinde son derece başarılı satış adetlerine ulaşıyor.