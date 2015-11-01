Avrupa’da üretilen Yaris’e Türk tasarımı

Toyota B segmentindeki temsilcisi olan Yaris modelini yeniledi. Ufak değişiklerle makyajlanan modelin dış tasarımı Serkan Karaman, iç tasarımı ise Özgür Taştekin’in başında bulunduğu ekip tarafından gerçekleştirildi.

Kapsamlı bir şekilde yenilenen Toyota’nın B segmentindeki başarılı temsilcisi Yaris’in dış ve iç tasarımı iki başarılı Türk mühendisin başında olduğu ekip tarafından gerçekleştirildi. 90 milyon Euroluk yatırımla geliştirilen Yaris’in dış tasarımı Toyota Avrupa Kıdemli Proje Müdürü Serkan Karaman, iç tasarımı ise Toyota Avrupa Ar-Ge Mühendisi Özgür Taştekin tarafından dizayn edildi. Yenilenen Yaris’in iç ve dış tasarımında mükemmeliyetçi bir çizgi yakalayan Türk mühendisler bu başarılarıyla Türkiye’ye de büyük bir gurur yaşattılar. Avrupa başta olmak üzere dünya çapında önemli satış başarısına ulaşan yenilenen Yaris, yüksek rekabetin bulunduğu pazarda daha güçlü bir konum elde etmeye hazırlanıyor. Yenilenen Yaris, yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye pazarında satışa sunulacak.

B SINIFINDA YENİ BİR YARIS OLACAK

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, Yaris’in de yer aldığı B segmentinin Avrupa’da ve Türkiye’de yükselen bir trend içinde olduğunu belirterek “Yenilenen Yaris ile bu segmentte iddiamızı çok daha güçlü bir şekilde ortaya koyacağız. Tüm ürün gamımızla olduğu gibi yeni 1,5 litrelik benzinli motor ve hibrit versiyonu ile Yaris’in farkı ortaya çıkacak” dedi. Bozkurt, B segmentinde rekabetin çok yüksek boyutlarda olduğunu da söyleyerek “Toyota için Yaris her zaman önemli modellerimizden biri olmuştur. Türkiye’de 1999 yılından 2016 yılına kadar toplamda 54 bin 980 adetlik Yaris satışı gerçekleşti. 2012 yılından 2016 yılına kadar da 2 bin 336 Yaris Hybrid satışı yaptık. 2016 yılını ise 835 Yaris Hybrid olmak üzere toplamda 4 bin 579 Yaris satışıyla kapattık. Yeni Yaris ile çıtayı şimdi daha da yukarı taşıyoruz. Toyota’nın bilinen kalitesi ve konforuyla sürüş zevkini en üst boyuta taşıyan yenilenen Yaris, bir şehir otomobili olarak dinamizmi yaşatacak” şeklinde konuştu.

ÇOK DAHA AVRUPALI TASARIM

Toyota Avrupa Kıdemli Proje Müdürü Serkan Karaman, 3 yıllık çalışma sonucunda Yaris’i her zamankinden çok daha ‘Avrupalı’ yaptıklarını belirtti. Karaman, 2011’den bu yana farklı birimlerin birlikte çalışması ile elde edilen deneyimden yararlandıklarını kaydederek şunları söyledi; “Yaris’i geliştirirken özellikle tasarım, kalite, performans ve güvenlik konularına odaklandık. Aracın tasarımını, dinamik performansını ve güvenliğini geliştirmek üzerine 90 milyon Euroluk yatırım yaparak 900’den daha fazla yeni parçayı kullandık. Tecrübelerimiz bize yeni bir model çıktığında, genel olarak satış anlamında önce çıkış, ardından da kademeli olarak düştüğünü gösterdi. Fakat Yaris sürekli olarak pazar payını artıran bir modelimiz. Bu büyük bir başarı ama aynı zamanda aracı daha çekici hale getirmek ve ona yenilik ekleme konusunda üzerimizde daha fazla baskı yarattı. Projede farklı departmanlar birbirleriyle adeta yarıştı. Bunlar arasında Güney Fransa’da ED2 tasarım merkezi, ürün planlama, Ar&Ge, üretim, satış ve pazarlama var. Bu çalışmalar yıldan yıla artan satış rakamlarına da katkı sağladı. 2016’da Yaris Avrupa’da yüzde 6.5’lik pazar payı ve 208 bin adetlik satışla rekor elde etti.”

AR-GE’DE BİR TÜRK

Büyük bir rekabetin yer aldığı B sınıfında tasarımın büyük bir önem taşıması, yeni Yaris’in tasarımında da kendini gösterdi. Toyota Avrupa Ar-Ge Kıdemli Proje Müdürü Serkan Karaman’ın başında bulunduğu ekip Yeni Yaris’in tasarımı için daha çekici ve dinamik bir görüntü elde etmek için odaklandı. Otomobilin ön ve arka tasarımında yeni bir mimariye yer verilirken, Yaris’in üzerindeki yatay çizgiler, aracın daha geniş duruşunun ve düşük ağırlık merkezinin vurgulanmasını sağladı. Yenilenen Yaris’in ön bölümünde yeni bir tampon, yeni farlar ve ön panjur ile akıcı bir çizgi oluşturuldu. “Katamaran” şeklini alan bu tasarım sayesinde daha geniş ve yola oturan otomobil ortaya çıktı. Yeni arka bölüm ve stop grubu ise, aracın profiline ekstra uzunluk ve sportiflik katıyor. Yeni arka tasarım ile birlikte stop grubu kapılara kadar uzanıyor. Donanım seviyesine göre LED stop farları Yaris’in üst düzey kalite hissinin altını çiziyor. Ön farlarda olduğu gibi stoplardaki LED’ler de aracın kendine özgü ışıklandırmasına sahip. Ön taraftaki “katamaran” mimarisi, arka tarafta da yeni bir tamponla devam ettiriliyor.

İÇ MEKAN DEĞİŞTİ

Toyota Avrupa Ar-Ge Mühendisi Özgür Taştekin ise, Avrupalı bakış açısının artık Japonya tarafından da dikkate alındığını ve Yeni Yaris’in kabini, yeni döşemeler, renkler, ince detaylarla ve artan ergonomik alanlarla şimdi daha da modern bir görünüme kavuştuğunu kaydetti. Yenilenen Yaris’te yeni sürücü göstergesinde iki analog gösterge ve onların ortasında yeni 4.2 inç’lik renkli TFT çoklu bilgi ekranı yer alıyor. Farklı bilgiler ve araçla ilgili detaylar buradan takip edilebiliyor ve kullanıcı istediği ekranı direksiyondaki düğmelerden seçebiliyor. Yaris’in kabininde yapılan diğer yenilikler arasında havalandırma kanalları, mavi aydınlatmalar ve daha akıcı kullanım sağlayan multimedya ekranı ile orta konsol düğmeleri yer alıyor. Yeni kontrol düğmeleri sayesinde daha zarif ve daha kolay kullanım sağlanıyor.

1.5 LİTRELİK BENZİNLİ MOTOR

Daha dinamik bir sürüş sunacak şekilde altyapısında güncellemeler yapılan Yaris, aynı zamanda yeni bir motor seçeneği ile de segmentine yenilik getirecek. 150 milyon euro yatırımla geliştirilen tamamen yeni 1,5 litrelik dört silindirli benzinli motor, mevcut 1,33 litrelik motorun yerini alacak. Bu motor, gelecekte yürürlüğe girecek olan Euro 6c emisyon standartlarını ve Gerçek Sürüş Emisyonları homologasyonu yönetmeliklerini karşılayacak şekilde geliştirildi. Yeni Yaris’in atmosferik 1,496 cc’lik motoru, 111 HP güç ve 4400 d/dak’da 136 Nm tork üretiyor. Hem açık yolda hem de şehir içi trafik koşullarında çevik bir sürüş sunuyor. 1,33 litrelik motorla karşılaştırıldığında 0-100 km/s hızlanması 0,7 saniye daha hızlandı. Yeni motorda yüzde 38,5 termal verimlilik elde ederek pazardaki en iyi rakama ulaşıldı. Otoyol hızlarında yakıt tüketimini iyileştirme ve egzoz emisyonu konusuna da odaklanan mühendisler bir Toyota’da ilk kez su soğutmalı egzoz manifoldu’nu da kullandılar. Yaris ürün yelpazesi arasında 111 HP’lik 1,5 litre benzinli ve 100 HP’lik 1,5 litre hibrit versiyonunun yanı sıra 69 HP güç üreten 1,0 litre üç silindirli motor da sunulacak. 1,0 litrelik motor, 5 ileri manuel şanzımanla sunulurken, hibrit model e-CVT, yeni 1,5 litrelik benzinli motor ise tercihe göre 6 ileri manuel veya CVT şanzımanla tercih edilebilecek.