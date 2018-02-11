Avrupa’nın en iyisi Citroen C3 Aircross oldu

Avrupa’nın 31 ülkesinden 31 otomotiv gazetecisinin oylarıyla, farklı segmentlerden 5 finalisti geride bırakarak ”2018 yılının en iyi otomobili” seçilen Citroën C3 Aircross’un AUTOBEST 2018 ödülünü, Avusturya’da düzenlenen törende Citroën CEO’su Linda Jackson teslim aldı. Türkiye’den de değerli otomotiv gazetecisi Okan Altan’ın jüri Citroen C3 Aircross’a toplamda 1.423 puan verdi ve model, en yakın rakibine 121 puan fark attı.

Citroën Advanced Comfort felsefesi doğrultusunda geliştirilen ve SUV pazarına iddialı bir giriş yapan Citroën C3 Aircross, 2018 Autobest ödüllerinde 31 ülkeden 31 otomotiv gazetecisinin oylarıyla en yüksek puanı toplayarak birinciliğe ulaştı. 2017 yılında yollara çıkan otomobiller arasından 6 finalist arasına girerek mücadele eden Citroën C3 Aircross, Autobest 2018 ödülü sayesinde satın alınacak en avantajlı yeni otomobil olarak kabul edilerek “Autobest 2018” ödülünü kazandı.

1423 PUAN ALDI

Avusturya’nın Salzburg kentinde düzenlenen ödül töreninde Citroën CEO’su Linda Jackson ödülü, AUTOBEST Kurucusu ve Başkanı Dan Vardie’den teslim aldı. Avrupa’nın 31 ülkesinden 31 otomotiv gazetecisinin oy verdiği otomobiller, ödenen paranın karşılığında sunulan kalite, tasarım, konfor ve teknolojinin yanı sıra servis ve yedek parçaların bulunurluğu gibi 13 farklı kritere göre değerlendiriliyor. Toplamda 1.423 puan alarak en yakın rakibine 121 puan fark atan Citroën C3 Aircross, Autobest Endeksi’nde de yüzde 22.8 oranını yakalayarak zirveye yerleşti. Bir otomobilin AUTOBEST kazananı olması için, tüketiciler için “satın alınabilecek en avantajlı yeni otomobil” olma şartlarını karşılaması gerekiyor. Fiyat, satış sonrası, yedek parça bulunurluğu ve çok yönlülük kazanmak için en önemli kriterler olarak öne çıkarken, tasarım ve yeni teknolojiler de oylamada önemli kriterler.