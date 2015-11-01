Bayramda aracıyla yola çıkacaklar dikkat!!!

Uygun ve doğru olmayan lastiğin kaza sebebi olduğunu söyleyen LASİD bayram tatilinde trafiğe çıkmadan önce mutlaka lastiklerinizin hava ve diş derinliği kontrollerini yaptırın’’ uyarısında bulunarak seyahat öncesi lastik bakımı ve güvenli sürüş için yapılması gerekenleri sıraladı

Doğru ve bilinçli lastik kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla kurulan Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) bayram tatilinde trafiğe çıkacak sürücüleri uyardı. LASİD, açıklamasında güvenli sürüş için öncelikli şartın doğru lastik olduğuna dikkat çekti: ‘’Bayram tatilinde trafiğe çıkmadan önce lastiklerinizi kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Lastik, güvenli bir sürüş için can simididir. Lastik sizi hem yola hem hayata bağlar. Aracınızın yol ile temasını sağlayan tek bağlantı noktası, lastiğinizin yola bastığı alandır; o da neredeyse el avucunuz kadardır. Bu alanı doğru kullanmazsanız hayatınızı, araçtaki yolcuların hayatını, trafikteki başka araçları ve onların hayatlarını da tehlikeye atmış olursunuz. Güvenli sürüş için aracınıza en uygun ve doğru lastiği seçmeli, onu da doğru şekilde kullanmalısınız; bakım ve kontrollerini düzenli yapmalısınız. Trafik; tüm sürücü ve yayaların ortak bir bilinçle ve birbirine saygı duymaları sayesinde sağlıklı yürür.”

Seyahate çıkmadan önce lastiğe özel bakım!

LASİD, seyahat öncesi lastiğin bakım ve kontrolü için adım adım yapılması gerekenleri de şöyle sıraladı…

Düzensiz aşınmaları ve özürleri tespit edin, gereğini yapın: Lastiklerinizin diş, topuk, yanak ve sırt kontrollerini yaptırmalısınız. Lastiğinizin herhangi bir noktasında görülen düzensiz aşınma, delinme, yıpranma ve yırtılma benzeri özürler uzmanları tarafından incelenmeli ve alınacak karara göre uygulama yapılmalıdır. Unutmayın lastiklerin hasarsız sırt deseni; yola tutunmasını sağlar ve frenleme için ihtiyaç duyulan mesafeyi direkt etkileyerek hayatınızı korur.

Lastiklerinizin diş, topuk, yanak ve sırt kontrollerini yaptırmalısınız. Lastiğinizin herhangi bir noktasında görülen düzensiz aşınma, delinme, yıpranma ve yırtılma benzeri özürler uzmanları tarafından incelenmeli ve alınacak karara göre uygulama yapılmalıdır. Unutmayın lastiklerin hasarsız sırt deseni; yola tutunmasını sağlar ve frenleme için ihtiyaç duyulan mesafeyi direkt etkileyerek hayatınızı korur. Doğru ve uygun hava basıncı basın: Lastiklerinizin uygun hava değerlerinde şişirilip şişirilmediğini kontrol edin. Lastiğinize, aracınızın kullanım kılavuzunda önerilen doğru ve uygun havayı basmalı/bastırmalısınız. Hava basıncı tercihen lastikler soğukken veya en azından 2 saat boyunca hareket etmemişken ölçülmelidir.

Lastiklerinizin uygun hava değerlerinde şişirilip şişirilmediğini kontrol edin. Lastiğinize, aracınızın kullanım kılavuzunda önerilen doğru ve uygun havayı basmalı/bastırmalısınız. Hava basıncı tercihen lastikler soğukken veya en azından 2 saat boyunca hareket etmemişken ölçülmelidir. Balans ayarını kontrol edin: Lastiklerinizin balans ayarlarını yaptırmalısınız. Unutmayın balans ayarı yapılmamış lastikler; sürücünün yorulması, erken lastik aşınması ve aracınızın süspansiyonunda gereksiz aşınmayla sonuçlanan titreşimlere neden olabilir.

Uzun yolda güvenli sürüş için dikkat!

LASİD uzun yolda güvenli bir sürüş için uyulması gereken seyahat kurallarından bazılarını ise şöyle hatırlattı: