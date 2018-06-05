Bayramda yola çıkacaklar dikkat

Otopratik’ten Bayram Seyahatinde Tüyoları

Brisa’nın 360 derece hizmet sunan araç bakım mağaza zinciri Otopratik, bayram döneminde uzun yola çıkacak olan sürücüleri araç bakımı konusunda uyarıyor. Otopratik, yolda kalmamak için alınacak basit önlemler ve araç bakımı ile keyifli ve güvenli bir sürüşün mümkün olduğunu belirtiyor.

Brisa’nın hızlı ve güvenilir araç bakımı anlayışıyla oluşturduğu Otopratik, Ramazan Bayramı döneminde emniyetli ve konforlu yolculuklar için araç sahiplerini araçlarının bakımı konusunda uyarırken, sürücülerin yola çıkmadan önce alacakları basit önlemlerle kazaları büyük oranda önleyebileceklerine değiniyor. Otopratik ayrıca, araçların ve lastiklerin düzenli olarak uzmanlar tarafından bakıma alınmasının sürüş deneyimini emniyetli ve konforlu bir hale getireceğini belirtiyor.

LASTİK BAKIMINDA İP UÇLARI

Otopratik, araç sahiplerinin yolculuğa çıkmadan önce basit önlemlerle emniyetli bir sürüş gerçekleştirebileceklerini belirtiyor. Bununla birlikte lastiklere ve araca düzenli olarak bir uzman tarafından bakım yapılması da hem ürün ömrünü uzatıyor hem de emniyetli bir sürüş deneyimini güvence altına alıyor.

Araç sahiplerinin alması gereken önlemler:

Aracınızda ilk yardım çantası olduğundan emin olun.

Aracınızda yedek lastiğin sağlam ve havasının tam olduğundan emin olun, takım ve avadanlıklar (kriko, bijon anahtarı ve varsa şifreli bijon, tornavida ve pense) araç üzerinde tam ve eksiksiz olarak bulundurun.

Aracınızda çekme halatı ve takozların olduğundan emin olun.

Reflektörler ve fosforlu yelekler bulundurmak olması ve yok ise tamamlanmalıdır.

Aracınızda her duruma karşı taşınabilir çok amaçlı elektrikli çakmak pompası ve takviye kablosu bulundurun.

Aracınızın iç ve dış temizliği yola çıkmadan önce yapılmalı, araç içinde kapalı alanda uzun zaman geçirileceği için aracın iç temizliğinin yapılması tozlardan olabileceği kadar temizlenmesi yolculuk edenler ve özellikle çocuklar için çok önemlidir.

Aracın emniyet kemerleri ve tertibatı elle teker teker kontrol edilmeli ve sağlam ve çalışır durumda olduğundan emin olunmalı.

Son olarak yola çıkmadan önce dinlenilmeli, uykulu yorgun ve alkollü yola çıkılmamalı, güvenli sürüş için kurallara tam ve eksiksiz olarak riayet edilmeli. En fazla 4 saat dinlenmeden araç kullanılmalı ve en az 30 dk mola verilmeli ve bir gün içinde en çok 8 saat araç kullanılmalı. Eğer yolculuk 8 saatten fazla sürecek ise yedek bir sürücü ile dönüşümlü olarak araç kullanılmalı. En önemlisi gece yolculuğundan mümkün olduğu kadar kaçınılmalı ve gündüz yolculuğu tercih edilmeli.

Otopratik uzmanları ile gerçekleştirilen bakım ve işlemler: