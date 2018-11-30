Bentley tamamen yenilenen Continental GT Convertible modelini sundu. Özel yapım açılır kapanır tavan, otomobil 50 km/s’e kadar bir hızla giderken sadece 19 saniye içinde açılıp kapanabiliyor.

Bentley tamamen yenilenen Continental GT Convertible modelini sundu. Özel yapım açılır kapanır tavan, otomobil 50 km/s’e kadar bir hızla giderken sadece 19 saniye içinde açılıp kapanabiliyor. Böylece Continental GT Convertible, sadece bir düğmeye basılarak lüks bir Coupe’den üstü açık bir Grand Tourer’e dönüştürülebiliyor. Kullanılabilen yedi farklı kumaş kaporta rengi arasında ilk defa bir de otantik tüvit bulunuyor. Yeni tasarlanan ve önceki nesil modele göre hem daha sıcak hem de daha sessiz olan boyun ısıtıcısı, ısıtmalı konfor koltuklarına kusursuz bir şekilde entegre edilerek daha etkili hale getirildi ve elektrik ayarlı koltuk başlıklarının etrafındaki hava akımı optimize edildi. Yeni boyun ısıtıcının en şık özelliği olarak kanalın genişliği boyunca uzanan krom orta kanatçık, Bentley’in ünlü ‘bullseye’ hava deliklerini yansıtıyor. Isıtmalı direksiyon simidi, koltuk ısıtıcılar ve yeni ısıtmalı kol dayanaklarıyla birlikte bu sofistike konfor özellikleri her ortamda lüks bir sürüş deneyimi yaratıyor.

12.3 İNÇ’LİK DEV EKRAN

Yeni Continental GT Convertible ayrıca Bentley’in benzersiz teknoloji uygulamalarındaki önemli gelişmeleri sergiliyor. Gelişmiş, tamamen dijital, sürücü odaklı gösterge paneli ve sürücüye yönelik Bentley döner ekran, yenilikler dizisi içinde yer alıyor. Bentley döner ekran, üç farklı yüzü olan üniteye yerleştirilmiş 12,3 inçlik etkileyici bir dokunmatik ekrana sahip. Ünitenin tamamen ahşap kaplama olan yüzü döndürülerek dokunmatik ekrana ya da üç adet zarif analog kadranlı yüze ayarlanabiliyor. Böylece müşteriye istediği zaman dijital detoks yapma seçeneği sunuluyor.

3 FARKLI SES SİSTEMİ VAR

Yeni Continental GT Convertible’de üç ses sistemi seçeneği sunuluyor. Standart sistem 10 hoparlör içeriyor ve 650 Watt gücünde; seçenek olarak sunulan 1.500 W gücündeki 16 hoparlörlü, ışıklı hoparlör ızgaraları olan Bang & Olufsen sistemi ise, basit bir tek dokunuşlu sezgisel kullanıcı arayüzüyle yeni bir ses ayarlama şekli sunan BeoSonic sisteminin ilk otomobil uygulamasını kullanıyor. Gerçek odyofiller içinse ön koltuklara yerleştirilen aktif bas dönüştürücülere ve sekiz ses moduna sahip, 18 hoparlörlü 2.200 W Naim sistemi sunuluyor.

6 LİRETLİK W12 MOTOR

Continental GT Convertible, Bentley’in 6.0 litrelik W12 TSI motoruyla sunuluyor. Crewe’de tasarlanan, geliştirilen ve el işçiliğiyle üretilen W12 TSI dünyanın en gelişmiş 12 silindirli motoru. Yeni motor ve güç aktarma organları, saniyede 300 milyon yazılım hesaplaması yapan, en son teknoloji motor yönetimini kullanıyor. 635 HP güç ve 900 Nm maksimum tork üreten motor, yeni Convertible’i 100 km/s hıza 3,8 saniyede çıkarıyor ve 333 km/s maksimum hız sunuyor. W12 TSI, yüksek basınçlı direkt yakıt enjeksiyonunu düşük basınçlı enjeksiyon ile bir araya getiriyor. Bu iki sistemin birleşimi motorun gelişkinliğini maksimuma çıkarıyor, partikül emisyonlarını azaltıyor ve güç ve tork üretimini optimize ediyor. [WLTP sürüş döngüsü: yakıt tüketimi l/100km – Kombine 14,0). Kombine CO₂ – 317g/km. NEDC sürüş döngüsü muadili: yakıt tüketimi, l/100km – Kombine 12,4. Kombine CO₂ – 284g/km.