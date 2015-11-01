Bentley’in 550 beygirlik yarışçısı

CONTINENTAL GT3 YARIŞ OTOMOBİLİ TANITILDI

Bentley Motorsport, 2018 motor sporları sezonu için şu anda geliştirilme aşamasında olan tamamen yeni Continental GT3 yarış otomobilini tanıttı.

İkinci nesil Continental GT3, aralarında Le Mans şampiyonları 4½ Litre, Speed 6 ve Speed 8 otomobillerinin de yer aldığı, büyük beğeni toplayan motor sporları serisine katılan en yeni özel yarış otomobili. Dünyanın dört bir yanındaki 528 yarışta 120 defa podyuma çıkan ve 45 birinciliğe sahip olan birinci nesil Continental GT3, dayanıklılık alanında şampiyon bir yarış otomobili olduğunu kanıtladı.

YENİ CONTİNENTAL GT3

Bu yeni otomobilin geliştirme süreci, Bentley’in motor sporları teknik partneri M-Sport’taki tasarımcılar ve teknisyenlerle birlikte, Bentley Motorsport’un Crewe’deki kendi ekibinde yer alan mühendisler tarafından yürütüldü. Tamamen yeni Continental GT yol otomobiline dayanılarak geliştirilen yeni Continental GT3, bu otomobilin büyük ölçüde alüminyum olan yapısını temel alarak, 1300 kg’dan çok daha düşük olan, yarışa uygun bir ağırlık sağlıyor ve yarış için ideal bir ağırlık dağılımı elde edilmesine yardımcı oluyor. Yarışlarda kendini kanıtlamış olan ünlü 4,0 litre Bentley çift turbo V8’in yeniden geliştirilmesiyle ortaya çıkan motor, tamamen yeniden tasarlanmış bir kuru karterli sistem ve tamamen yeni bir emme ve egzoz sistemi içeriyor. 550 HP’yi aşan sınırsız güç. Rüzgar tünelinde hazırlanan ve yol otomobilinin şekline dayanılarak tasarlanan dış aerodinamik yüzeyler, ilave bastırma kuvveti sağlamak için aerodinamik cihazlarla kaslı dış panelleri güçlendiriyor. Continental GT3’e özel olarak hazırlanan, tamamen yeni süspansiyon ve fren sistemleri sunuluyor. Şampiyonluk sahibi atasının yerini almak için altı aylık bir test programına başlayan yeni yarış otomobili, İngiltere, Fransa ve Portekiz’deki test çalışmalarını tamamladı. Önümüzdeki geliştirme çalışmaları, 24 saatlik dayanıklılık yarışı simülasyonlarını içeriyor.

BENTLEY MOTORSPORT 2018

Blancpain GT Serisi Dayanıklılık Kupası’nı kazanan ekip için 2017’nin oldukça başarılı bir sezon olarak geçmesinin ardından, Bentley Motorsport 2018 sezonuyla ilgili planlarını da açıkladı. Bentley Motorsport, iki yeni Continental GT3 yarış otomobiliyle gelecek sene de katılacağı Blancpain GT Serisi Dayanıklılık Kupası’nda Avrupa çapında yarışacak ve dört rauntluk Intercontinental GT Challenge yarışında da dünyanın dört bir yanında mücadele edecek. Yeni Continental GT3, ilk yarışına Monza’daki 2018 Blancpain GT Serisi Dayanıklılık Kupasının açılış raundunda çıkacak.