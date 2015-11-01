Benzinli Arteon 235 bin liradan geldi

Volkswagen Arteon, dizel motor seçeneklerinin yanı sıra şimdi de 1.5 litrelik benzinli motor seçeneğiyle satışa sunuldu.

Geleneksel büyük sınıf sedan otomobillerin geniş alan ve konfor özelliklerini, spor otomobillerin keskin tasarım hatları ve performansıyla bütünleştirerek, özel yaşamda ve iş hayatında bir otomobilden beklenen farklı özellikleri tek bir otomobilde toplayan Yeni Arteon, Türkiye’de dizel motor seçeneklerinin ardından, benzinli motor seçeneğiyle de satışa sunuldu. Arteon’un DSG şanzımanlı 1.5 litrelik yeni TSI motoru, 150 PS güç ve 250 Nm torka sahip. Volkswagen’in verimlilik konusundaki iddiasını ortaya koyan Aktif Silindir Yönetimi (ACT) sistemine sahip Arteon 1.5 TSI 150 PS DSG showroomlarda Volkswagenseverleri bekliyor. Arteon, Türkiye’de daha önce 150 PS ve 240 PS güç üreten dizel 2.0 TDI motorlu seçenekleriyle satışa sunulmuştu.

563 LİTRELİK BAGAJ HACMİ

Fonksiyonelliği ve geniş iç hacmiyle ‘gran turismo’ konseptini yeniden yorumlayan Arteon, arka koltuklardaki geniş diz mesafesi, 563 lt ile 1.557 lt arasında değişen bagaj hacmiyle, ne kadar kullanışlı bir otomobil olduğunu gösteriyor. Arteon dış tasarımında kullanılan krom detaylarıyla da dikkat çekici tasarım dilini yansıtıyor. Kaput üzerinde devam eden “V” şeklindeki karakteristik hatlar, Arteon’un daha geniş görünmesini sağlıyor. LED farlar ve radyatör ızgarasına entegre LED gündüz sürüş farları standart özellik olarak sunuluyor. Bagaj kapağı ve otomobile yandan bakıldığında önden arkaya kadar uzanan omuz çizgisiyle çerçevesiz yan camlar, safkan spor otomobil tasarım ruhunu taşıyan ayrıntılardan.

İKİ FARKLI DONANIM SEÇENEĞİ VAR

Yeni Arteon 1.5 TSI ACT 150PS DSG, ‘Elegance’ ve ‘R-Line’ olmak üzere 2 farklı donanım seviyesiyle sunuluyor. Elegance donanım seviyesinin konfigürasyonu, premium sınıfa has bir donanım ve stil sunarken; R-Line donanım seviyesi ise, sportif tasarım öğelerine sahip. Elegance ve R-Line donanım seviyelerinde standart olarak 19 inçlik alüminyum alaşımlı jantlar, dinamik viraj farı özelliğine sahip LED “High” ön farlar, dinamik sinyale sahip LED stop lambaları, kolay açılır / kapanır bagaj kapağı, anahtarsız giriş ve çalıştırma, Alcantara/ Vienna döşemeye sahip koltuklar, Dijital Gösterge Paneli “Active Info Display”, progresif direksiyon ve 3 renkli ambiyans aydınlatma sunuluyor. 20 inçlik alüminyum alaşımlı jantlar, geniş yüzeye sahip panoramik açılır cam tavan, 14 yöne elektrikli olarak ayarlanabilen ön koltuklar ile sürücü koltuğunda masaj özelliği, ısıtmalı direksiyon ve çift renkli nappa deri döşeme diğer opsiyonel donanım seçenekleri arasında. Yeni Arteon 1.5 TSI ACT 150PS DSG modeli R-Line ve Elegance donanım seviyelerinde 235 bin 300 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıyla satılıyor.