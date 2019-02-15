Benzinli fiyatına dizel satışları başladı

Fiat şubat ayı ile birlikte yeni bir kampanyaya başladı. Marka yeni kampanya kapsamında benzinli fiyatına dizel araç satacak.

Fiat Professional ailesinde Şubat ayına özel yepyeni kampanyalar hayata geçiriliyor. Ticaretin erbapları, Şubat ayı boyunca 2018 model Fiat Fiorino ve Doblo modellerini “benzinli fiyatına dizel” kampanyasıyla tercih edebiliyor. Kampanyada ayrıca 10 yaşından büyük araç sahiplerine özel Doblo, Fiorino, Pratico ve Ducato alımlarında ilave 5 bin TL indirim fırsatı da sunuluyor.

Fiat Professional’ın Şubat ayı boyunca geçerli olacak kampanyasında Fiat Doblo Combi, Fiat Doblo Cargo, Fiorino Combi ve Fiorino Cargo modelleri 50 bin TL’ye kadar 20 aya varan vade ve faizsiz kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor. Daha büyük bir araca ihtiyaç duyanlar ise 50 bin TL’ye kadar 30 ay vadeyle 1,49 faizli kredi fırsatıyla Fiat Ducato ve Fullback modellerini satın alabiliyorlar.