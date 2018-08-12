Nisan 2018’den bu yana yaklaşık yüzde 60 artan kur, yenilenen ÖTV oranları ve yeni model fiyat etiketleri sıfır otomobil fiyatlarını uçurdu. 2018 Nisan ayından bu yana sadece yerli modellerdeki fiyat artışı 25’i buldu. Geçen yılla paralel seyretmesi beklenen iç pazar ise 800 bin bandını korumaya çalışıyor.

ALİ YILDIRIM-ANALİZ

Türkiye otomotiv pazarı 2018’nin ilk 7 ayında yüzde 16 gerileyerek, 406 bin 82 adeti yakaladı. Sektörün önde gelen isimleri ise bu konuda 2018’in 2017’ye oranla paralel bir yıl geçireceğini düşünürken, yaşanan yüksek kur dalgası, ABD’nin uygulayacağı yaptırımlar tahminlerin biraz daha geriye çekileceğini işaret ediyor. Filo satışlarındaki daralmalar hatta bazı filo şirketlerinin iflası, iç pazardaki satış oranlarını önemli ölçüde etkileyecek. Türkiye’de faaliyet gösteren bazı markalar, müşterilerinin satın alma güçlerinde yaşanan kayıpla birlikte, maliyet ve harcamalarını kısıyor. Öte yandan 2018 Nisan ayında geçen yılın mart ayına göre binek otomobil fiyatları da neredeyse yüzde 25 arttı. Döviz kurundaki yüzde 60’lık yükseliş, yeni Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışı ve sonrasında düzenlemesi üzerine bir de yeni model yılı zamlarıyla birlikte binek otomobil fiyatları otomatik olarak yükseliş kaydetti. 2018’in Nisan ayında Ağustos’a göre yerli modellerde fiyat artışları yüzde 25 seviyelerine ulaştı. Yerlilerde en düşük artış ise yüzde 17 ile Fiat Egea sedanda oldu.

EN AZ 12 BİN LİRA ARTTI

SUV’de ortalama artış yüzde 20 seviyelerinde seyretti. Yerden yüksek lükslerde ise fiyat artışları yüzde 50’leri geçti. Modellere bakacak olursak; 2018 Nisan başında yaklaşık 70 bin 900 liradan satışa sunulan Fiat Egea Sedan’ın 1.4 litrelik benzinli başlangıç modeli Ağustos 2018’de anahtar teslim fiyatı 82 bin 900 liraya çıkarak yüzde 17’lik artış kaydetti. Bu son rakama hurda teşvikli fiyatlar dahil değil.

Şekerpınar’da üretilen Honda Civic Sedan ise başlangıç donanımıyla benzinli otomatik fiyatı yine Nisan başında 102 bin 650 lira idi. Bu dönemde ise bu rakam yüzde 12 zamla 115 bin liraya çıktı.

Oransal olarak en fazla artış fiyat kaynaklı Hyundai modellerinde gerçekleşti. 2018 Mart ayında 59 bin liradan satılan 1.0 litrelik manuel Hyundai i10’un Temmuz 2018 başında fiyatı 73 bin 550 liraydı. Sadece Temmuz 2018’de yüzde 25’lik artış yaşayan marka Ağustos 2018 fiyat listesini güncelliyor. İ20’nin ise makyajlanan versiyonuyla birlikte fiyatlar neredeyse 87 bin liraya yaklaştı.

MEGANE BAZ MODELİ 100 BİN LİRAYA DAYANDI

Renault Megane Sedan ise Joy donanımlı başlangıç paketini Nisan’da 82 bin 500 liraya satıyordu. Bu ay ise aracın fiyat etiketi yüzde 21 artarak 100 bin liraya merdiven dayadı. Dizel otomatik tarafta aynı artış oranıyla bu rakam 160 bin lira. Aynı zamanda markanın hurda teşvikli satış fiyatları da bulunuyor.

Toyota ise Corolla’nın başlangıç paketi olan life donanımını 1.33’lük motor seçeneğiyle 71 bin 500 liradan satarken, şimdi 1.6 litrelik benzinli başlangıç paketini 88 bin 400 liraya çıkarttı.

LÜKS BİNEKLER MİNİMUMDA

Lüks segmentin sedan ve hatchback tarafındaki artışları ortalama yüzde 25, SUV tarafındaki fiyatlar yüzde 35’e yaklaştı. Yaklaşık fiyatlara ve ortalama zam oranlarına bakacak olursak; BMW’nin 118i modeli Nisan 2018’den bu yana yaklaşık yüzde 14 zam ile 153 bin liradan 173 bin 800’e, markanın en çok tercih edilen modeli 318i yüzde 17 zamla 206 binden 240 bin 700’e, 520d sportline otomatik ise yüzde 2’lik artışla 454 bin liradan 465 bin liraya yükseldi.

Alman üretici Mercedes-Benz ise aynı dönemde, A180’nin stlye benzinli versiyonunun fiyatını modelin baştan aşağı yenilenmesine rağmen yaklaşık yüzde 24 artırarak 199 bin lira yaptı. Lüks üreticinin en çok sattığı model olan C serisi ise C180 comfort baz alınarak yüzde 12 arttığı görüldü. Böylece aracın fiyatı 221 bin liradan, 247 bin liraya çıktı.

JAGUAR F-PACE YÜZDE 50 ZAMLANDI

Türkiye’nin en fazla tercih ettiği ikinci segment olan SUV’de de Nisan-Ağustos arasında rakamlar arttı. Lüks tarafta Jaguar F-Pace’in fiyatı neredeyse yüzde 50 artışla 746 bin liraya çıktı. Jeep ise Renegade modeline sadece yüzde 11’lik fark uygulayarak 141 bin 500 lirayı gördü.

Land Rover’in başlangıç modeli olan Discovery Sport’un fiyatı ise aynı dönemde yaklaşık yüzde 46 yükseldi. Orta sınıfta Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modeli olan Nissan Qashqai ise giriş modeli olan 1.2 benzinli manuel versiyonundaki fiyat farkı yüzde 20’ye çıkarak 125 bin lirayı aştı. Orta donanım seviyesindeki dizel otomatik versiyon fiyatı ise 172 bin liradan 163 bine indi. Peugeot’nun SUV atağının en önemli ürünü olan 3008 aynı dönemde yüzde 14 zamla 124 binden liradan 141 bini gördü.

800 BİN BANDI KORUNMAYA ÇALIŞILIYOR

Türk otomotiv sanayisi üretim ve ihracatta rekorlar kırarken, iç pazarda ise sıkıntılı günler yaşıyor. Geçtiğimiz yılın ilk 7 ayına göre iç pazardaki satışlar toplamda yüzde 16 kayıp yaşarken 406 bin adetlere düştü. İç pazardaki satışları yüzde 60’ı ithal edilirken, yaşanan kur artışı ile otomotivdeki denklemde bozuldu. Yıl sonunda 850 bin bandını hedef alan otomotiv dünyası yaşanan kur artışı ile 800 bin adedin altına düşme riski yaşıyor. Geçtiğimiz yıla göre 77 bin 373 adet düşüş yaşayan pazarda ithal markaların düşüşü de gözlemleniyor. Türkiye’de uzun yıllar satışlarda ilk sıralarda yer alan Alman marka Volkswagen kur artışları ve pazarın daralmasıyla birlikte 2018’in ilk 7 ayında üçüncü sırada yer aldı. Bursalı Renault açık ara farkla birinci sırayı korurken, Gölcüklü Ford ise ikinci sırada yer alıyor.