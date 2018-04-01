Binek otomobile 1 yılda yüzde 22 zam

Son 1 yılda döviz kurundaki yüzde 17.5’lik artışa, yenilenen ÖTV oranları ve buna birde yeni model zamları eklenince binek otomobilin fiyatları da otomatik olarak arttı. 2017 Mart ayından bu yana yaklaşık yüzde 22’lik zamlanan binek otomobillerde, bir modelin rakamları oynamadı.

ALİ YILDIRIM

Mart 2018’de ayında geçen yılın mart ayına göre binek otomobil fiyatları da neredeyse yüzde 25 arttı. Döviz kurundaki yüzde 17.5’lik yükseliş, yeni Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışı ve sonrasında düzenlemesi üzerine birde yeni model yılı zamlarıyla birlikte binek otomobil fiyatları otomatik olarak yükseliş kaydetti. 2017’nin Mart ayına göre bu yıl binek otomobil markalarının en çok sattığı otomobillerin fiyat artışı yüzde 45’i geçmedi. En düşük artış ise yüzde 6 seviyelerinde seyretti. Tek bir marka ise listesine hiç zam yansıtmadı ve 2017 fiyatlarıyla satışa bu yılda devam etti. Özellikle Türkiye’de üretim yapan yerli markaların fiyatlarına baktığımızda ortalama artış yüzde 24 seviyelerinde seyretti.

EGEA’NIN FİYATI 13 BİN LİRA ARTTI

Modellere bakacak olursak; 2017 yılında 57 bin 900 liradan satışa sunulan Fiat Egea Sedan’ın 1.4 litrelik benzinli başlangıç modeli 2018 Mart’ta 70 bin 900 liraya çıkarak yüzde 22’lik artış kaydetti. Dizel seçenekte ise bu oran yüzde 23 oldu.

BENZİNLİ OTOMATİK HONDA CİVİC 16 BİN LİRA ZAMLANDI

Şekerpınar’da üretilen Honda Civic Sedan ise başlangıç donanımıyla benzinli otomatik fiyatı geçen yıl 86 bin 300 lira idi. Bu dönemde ise bu rakam yüzde 19 zamla 102 bin 650 liraya çıktı.

HYUNDAI i20 67 BİN 300 LİRA

Oransal olarak en fazla artış fiyat kaynaklı Hyundai modellerinde gerçekleşti. 2017 Mart ayında 46 bin 200 liradan satılan 1.0 litrelik manuel Hyundai i10 bu yılın aynı döneminde yüzde 27’lik artışla 59 bin lirayı gördü. İ20 ise aynı dönemde aynı oranla 67 bin 300 liradan satıldı.

RENAULT MEGANE SEDAN FİYATI YÜZDE 24 ARTTI

Renault Megane Sedan ise Joy donanımlı başlangıç paketini geçen yıl mart ayında 66 bin 100 liraya satıyordu. Bu yıl ise aynı dönemde bu oran yüzde 24 artarak 82 bin 500 liraya dayandı. Dizel otomatik tarafta aynı artış oranıyla bu rakam 132 bin lirayı aştı.

EN DÜŞÜK ZAM TOYOTA COROLLA’DA

Toyota ise yerli modellerine zam oranını en az yansıtan markaların başında geldi. Corolla’nın başlangıç paketi olan life donanımını 66 bin liradan satan marka, bu yıl sadece yüzde 8’lik artış yaptı ve 71 bin 500 liraya yükseltti. Aynı modelin dizel tarafında ise yaklaşık yüzde 14’lük bir artış kaydedildi. Türkiye’de üretilen ilk hibrit SUV olma özelliğini taşıyan C-HR ise 115 bin 900 liradan 141 bin liraya dayanarak yüzde 21’lik artış yaşadı.

LÜKS ARTIŞLARI ORTALAMADA KALDI

Lüks segmentin sedan ve hatchback tarafındaki artışları yüzde 20’yi aşmazken, SUV tarafındaki fiyatlar yüzde 35’e yaklaştı. BMW’nin 118i modeli geçen yılın mart ayına göre yaklaşık yüzde 6 zam ile 145 bin liradan 153 bine, markanın en çok tercih edilen modeli 318i yüzde 10 zamla 188 binden 206 bine, 520d sportline otomatik ise yüzde 12’lik artışla 454 bin lirayı aştı. Bir diğer Alman üretici Mercedes-Benz ise 1 yıllık periyotta, A180’nin stlye benzinli versiyonunun fiyatını yaklaşık yüzde 17 artırarak 160 bin liraya ulaştırdı. Lüks üreticinin en çok sattığı model olan C serisi ise C180 comfort baz alınarak yüzde 16 arttığı görüldü. Böylece aracın fiyatı 191 bin liradan 221 bin lirayı aştı. Audi aynı dönemde A3 ve A4’ün baz modellerine yüzde 20’lik zam uyguladı.

500 BİN LİRAYA JAGUAR F-PACE

Türkiye’nin en fazla tercih ettiği ikinci segment olan SUV’de de rakamlar arttı. Lüks tarafta Jaguar F-Pace’in fiyatı yüzde 33’lük artışla 500 bin liraya yaklaştı. Jeep ise Renegade modeline sadece yüzde 6’lık fark uyguladı. Land Rover’in başlangıç modeli olan Discovery Sport’un fiyatı ise aynı dönemde yaklaşık yüzde 27 yükseldi. Orta sınıfta Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modeli olan Nissan Qashqai ise giriş modeli olan 1.2 benzinli manuel versiyonundaki fiyat farkı yüzde 15’e çıkarak 105 bin lirayı aştı. Orta donanım seviyesindeki dizel otomatik versiyon fiyatı ise yüzde 19 artarak, 172 lira oldu. Peugeot’nun SUV atağının en önemli ürünü olan 3008 aynı dönemde yüzde 23 zamla 101 binden 124 bin liradan satışa sunuldu. Markanın giriş modeli olan 208 ise ortalama yüzde 44’lük zamla en hızlı yükselenler arasında.