Volkswagen binlerce satılmaya uygun olmayan araçlarını Almanya ve Kuzey Amerika’da tüketicilere sattı. Alman basını spiegel.de sitesinde yer alan habere göre, Cumhuriyet savcılığı soruşturma başlattı.

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Volkswagen’de sular durulmuyor. Almanya’nın hatırı sayılır mecralarından biri olan spiegel.de sitesinde yer alan habere göre, Volkswagen Almanya ve Kuzey Amerika pazarında yaklaşık 7 bin kullanılmış aracı, sıfır diye tüketicileresattı. Pazartesi gününden beri, Braunschweig Cumhuriyet savcılığı Volkswagen’in binlerce riskli araç satarken sahtekarlık yapıp yapmadığını araştırıyor. VW,test amaçlı binlerce modelini piyasaya sürdüğü iddia edilirken aynı zamanda bu araçların yeni veya kullanılmış olarak kontrol edilmediği de rapora eklendi.

VOLKSWAGEN HABERİ DOĞRULADI

Bayilerde sıfır niyetine satılan 6 bin 700 aracın kullanılmış test araçları olduğu belirtildi. Bunlardan 4 bin adetinin Almanya’daki müşterilere, geri kalanının da Avrupa’daki diğer ülkeler ve Kuzey Amerika’daki müşterilere satıldığı da gelen bilgiler arasında. Volkswagen, 2006ve 2018 yılları arasında 6 bin 700 test aracının satıldığını onayladı. Almanya Federal Motorlu Taşımacılık Dairesi (KBA), Volkswagen’in otomobilleri geri çağırmasına hükmetti. Ancak geri çağırma süreci çok karışık olacağı için araçların geri satın alınacağı söyleniyor.