Birarabam ile faizsiz otomobil nasıl alınır?

Birevim ile Birarabam’dan faizsiz otomobil
Türkiye’de araba almak isteyenlerin hayallerine faizsiz bir yöntemle ulaşmasının yolunu açma amaçlı kurulan Birarabam; isteyen herkesi herhangi bir fark ödemeden 66 aya kadar vade imkânıyla ister sıfır kilometre isterse ikinci el araba alma imkânı sunuyor.
Bir otomobil sahibi olmanın oldukça zor olduğu bu dönemde faizsiz ve küçük taksitlerle Birevim otomobil sahibi yapıyor. Bu noktada devreye giren Birevim’in alt markası olan Birarabam ile bugüne kadar 300’e yakın araba teslimatı gerçekleştirdiklerini söyleyen Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, 2018 yılında 1000’e yakın kişiyi daha hayalindeki arabayla buluşturmak istediklerin söyledi. Birarabam’ın Birevim’in alt markası olarak faaliyetlerini yürüttüğünü söyleyen Çiftçi, Birevim için bugüne kadar yapmış oldukları tüm yatırımların Birarabam için de geçerli olduğunu aktardı. Birarabam yöntemlerinin kendine özgü olduğunu aktaran Çiftçi, faiz ya da vade farksız araba sahibi olmak için tüketicilerin kendilerine başvurduğunu ve böylelikle de arabalarını gerçek değerinde almış olduklarını aktardı. Birarabam yöntemlerinin özelliği neticesinde tüketicilerin toplam borçlarını erken bitirme imkânı yakaladıklarını ve Türkiye’nin neresinde olursanız olun bu imkânlardan yararlanabileceklerini aktaran Çiftçi sözlerine şöyle devam etti; “66 aya kadar taksit imkanı sunuyoruz. Böylelikle küçük taksitlerle de araba sahibi olabiliyorsunuz. Hiç peşinat vermeden de araba sahibi olunabiliyor. Bunların yanında dileyen müşterilerimiz sıfır km. isteyen müşterilerimiz de ikinci el araba alabiliyor” dedi.
455 LİRA TAKSİTLE ARABA
Birarabam ile dar gelirli aileler de araba sahibi olabiliyor. Faiz, vade farkı ödemeden kolaylıkla araba sahibi olabiliyorlar. 24, 36, 48 veya 66 kişilik tasarruf programına dahil olan kişiler taksitlerini kendileri belirleyerek peşinatlı ya da peşinatsız ödeme planlarıyla araba sahibi olabiliyorlar. Örneğin 30 bin TL değerinde ikinci el bir araba için hiç peşinat vermeden 66 kişilik tasarruf programına dahil olan bir kişi, arabasını teslim almadan önce 455 TL, teslim aldıktan sonra 635 TL ödeme yapıyor. Bu durumda arabanın bedeli dışında müşteri fark ödemezken sadece Birarabam’a 2.820 TL çalışma bedeli ödüyor. Toplam maliyet Birevim çalışma bedeliyle birlikte 32.820 TL oluyor.
Birarabam ile faizsiz otomobil nasıl alınır?