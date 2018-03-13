5 Serisi’ne ulaşmanın en kolay yolu

BMW, yeni nesil 5 Serisi ile lüks pazarda zirveyi gözüne kestirdi. Artırılan konforuyla daha iddialı hale getirilen araç, markaya has sportif sürüş özelliklerinden de bir şey kaybetmemiş

Gökhan KARA

Premium otomobil pazarı, sektörde rekabetin en yoğun yaşandığı alanlardan biri. Daha fazla lüks donanım, daha iddialı motorlar ve keyifli sürüş özellikleri bu sınıfın olmazsa olmazları olarak öne çıkıyor. Pazarda aslan payını alan 3 büyük Alman üreticiden biri olan BMW, 1 asırlık geçmişine bolca yenilik sığdırmış bir otomotiv devi. Markanın son dönemdeki alt yapı ve teknoloji atağı, tasarım alanını geri planda bıraksa da, bir BMW her zaman döneminin en şık ve sportif araçlarından biridir. Yeni nesil 5 Serisi ile bu yeni anlayışını taçlandıran marka, böylesini büyük bir aracın bile küçük hacimli motorla etkili bir performans sunabilmesini sağlamış. Bu ay konuğumuz olan yeni 520i, vergi avantajı sağlayan benzinli motoru, bir otomobil fiyatına bulabilen opsiyonel donanım listesi ve sunduğu yüksek prestijle etkileyici bir paket haline getirilmiş.

KALİTE VE KONFORDA İDDİALI

Yeni 5 Serisi, sportif hatlarıyla sınıfının en şık temsilcileri arasında yer alıyor. İri ön ızgarası, büyük hava girişlerine sahip tamponu ve uzun motor kaputuyla araç lüks segmentin en sportif otomobillerinden biri. 4.94 metrelik uzunluğu, 1.87 metrelik genişliği ve 1.48 metrelik yüksekliğiyle sınıfının en iri otomobillerinden olan araç, şık tasarımı ve sportif hatlarıyla boyutlarını bir nebze olsun gizlemeyi başarıyor. 2.97 metrelik aks aralığı da otomobilin dışı gibi iç hacminin de geniş olduğunu haber veriyor.Kıvrımlı ve keskin hatlarıyla son derece şık görünen karoser, arkaya doğru yükselen omuz çizgisiyle kaslı bir görünüme sahip. Arka bölümde ise profile taşan farlar, spoyler işlevi gören bagaj kapağı ve sportif tampon, arkadan gelen sürücülerin de gözlerine hitap ediyor. Aracın dışındaki sportiflik iç mekana da yansıyor. Kaliteli deri ve metal yüzeylerden oluşan kokpitoldukça elit görünüyor. Sportif direksiyon simidi ve net okunan göstergeler de bu tasarımı destekliyor. Aracın ön bölümünde sunulan yaşam alanı oldukça ferah. Arka koltuklar ise makam araçlarını aratmayacak kadar başarılı. Rahat koltuklar, uzun yolculuklarda bile yormuyor. Sınıf standartlarındaki 530 litrelik bagaj, kullanışlı yapısıyla artı puan topluyor.

1.6 LİTRELİK BENZİNLİ ÜNİTE

Yeni 520i’de modelde kullanılan tek vergi avantajlı ünite yer alıyor. 1.6 litrelik turbo beslemeli benzinli ünite, bu boyutta bir otomobil için kulağa iddialı gelmiyorsa da, Alman mühendisler bu işin altından en iyi şekilde kalkmayı başarmış. Alüminyum veya karbon (karbon fiber takviyeli plastik) gibi son derece hafif malzemelerin kullanıldığı yeni 5 Serisi, yerini aldığı modelden 140 kilogram daha hafif. Böylece motor, orta sınıf bir otomobil ağırlığı gibi, 1605 kilogramı taşımış oluyor. 170 beygir güç ve 250 nmtorküreten motor, gücünü 8 ileri Steptronic şanzımanla arka aksa yönlendiriyor. 0’dan 100 km/s sürate 8.3 saniyede ulaşabilen otomobil, saatte 226 kilometrelik maksimum hız vadediyor. Ara hızlanmalarda da beklentileri rahatlıkla karşılayan motor, güzel de bir ses üretiyor.

İSTER ÇEVİK İSTER AĞIRBAŞLI

Markanın yol tutuş becerisi tabii ki yeni 520i’de de kendini hemen belli ediyor. Net tepkiler veren direksiyon sistemi ve başarılı çalışan süspansiyonlar, bu büyüklükteki bir araçtan beklenmeyecek kadar çevik bir otomobil ortaya çıkarmış. Düz yol kararlılığı yüksek olan araç, zorlu virajların da üstesinden rahatlıkla gelebiliyor. Araçta sunulan sürüş modlarıSport, Comfort ve Eco Pro olmak üzere 3 farklı seçeneğe sahip. Sportmodunda gaz tepkileri iyileşerek direksiyon hassasiyeti artıyor. Comfort isminden anlaşılacağı üzere konforlu bir sürüş sunarken Eco Pro, tüketimin minimuma inmesi için çaba sarfediyor. Fabrika verilerine göre aracın ortalama tüketimi 6.5 litre. Büyük karoser ve ağırlık düşünüldüğünde bu rakam oldukça iddialı. Üstelik 68 litrelik depoyla yaklaşık 1050 kilometre durmadan yol alınabiliyor. Bizim kullanımımızda yol bilgisayarına yansıyan 8.1 litrelik değer de oldukça başarılı. Trafikten uzak durarak bu rakamı hatırı sayılır şekilde düşürmek mümkün.

EN İDEAL 5 SERİSİ BU

Yeni 5 Serisi, 299 bin 200 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Bize konuk olan LuxuryLine paketiyle birlikte araca en az 327 bin 800 lira ödemek gerekiyor. Bu fiyatı, gelişmiş teknolojik ve lüks ekstra donanımlarla yarım milyon lira sınırına kadar yükseltmek mümkün. Rakiplerle benzer seviyedeki bu fiyat, bir üst versiyon olan 2 litrelik benzinli motora sahip 530i’den tam 124 bin, 2 litrelik dizel motorlu 520d’den ise 129 bin lira daha makul. (MART 2018) Bu da önceliği yüksek performans olmayan, bunun yerine BMW ayrıcalığını yaşamak isteyenler için 520i’yi en ideal seçenek haline getiriyor.