BMW X1 2.0 dizel otomatik testi

BMW’nin en küçük SUV modeli olan X1, ikinci nesliyle sınıf atladı. Artık tam bir kompakt SUV gibi görünen araç, tasarımı, kalitesi ve güçlü dizel motoruyla dikkat çekiyor

GÖKHAN KARA

Alman lüks otomobil üreticisi BMW, ürün gamındaki boşlukları yeni modelleriyle birer birer doldurdu. Ürün gamını ciddi oranda genişleten marka, SUV modellerini X ile başlayan isimlerle pazara sunuyor. X modellerinin en küçük temsilcisi olan X1’i 2010’da pazara sunan marka, bir SUV’den çok station wagon’ları andıran tasarımıyla eleştirildi. Aradan geçen yıllarda aracı makyajlayan marka, 2015 itibariyle de aracın ikinci neslini pazara sundu. İkinci nesille birlikte gerçek bir kompakt SUV gibi görünmeye başlayan araç, tasarımı ve güçlü motor seçenekleriyle pazardaki iddiasını artırdı.

ÇEKİCİ TASARIM

Bu ayki konuklarımızdan olan yeni X1, şık ve sportif bir SUV’nin nasıl görünmesi gerektiğini gözler önüne seriyor. Yüksek ve kavisli motor kaputu, klasikleşen BMW böbrek ızgarası, geniş hava girişine sahip ön tamponu, gümüş tampon koruyucu kaplaması ve farların altına yerleştirilen sis farlarıyla çekici bir tasarıma sahip. Arka bölümde kavisli bagaj kapağı, profile taşan far grubu, 2 litrelik versiyonda sunulan çift egzoz çıkışı ve gümüş renkli tampon koruyucusuyla sportif tasarımını tamamlıyor. 18 inçlik alaşım jantlar ve xLine versiyona özgü mat gümüş yap etek kaplamaları aracın arazide de kendini evinde hissedeceğini vurguluyor.

OTURMA POZİSYONU YÜKSELTİLMİŞ

Aracın dışındaki sportiflik iç mekanda yerini kaliteye bırakıyor. Yüksek oturma pozisyonuna sahip koltuklar, kısa baldır desteğine rağmen oldukça rahat. Aracın ön koltukları, önceki nesle göre 36, arkadakilerse 64 milimetre daha yukarıya konumlandırılmış. Bu sayede yola hakim bir yolculuk sağlanıyor. Malzeme ve işçilik kalitesi bakımından sınıfının zirvesindeki kokpitte herşey yerli yerinde. Markanın bir çok modelinde kullanılan joystick tipi vites, X1’de yerini daha uzun kollu bir şanzımana bırakmış. xLine versiyonuna özel Granit kahverengisi kumaş/deri koltuklar, iç mekana renk katıyor ve araziye uyumu destekliyor. İç mekanda çok ferah bir yaşam alanı oluşturmayı başaran Alman üretici, önceki nesle göre arka koltuklarda 37 milimetre daha fazla diz mesafesi sunuyor. Üstelik arka koltukların ileri geri hareket edebiliyor olması, bu farkı 66 milimetreye kadar çıkarıyor. Aracın bagaj hacmi de önceki nesle göre 85 litrelik artışla 505 litreye ulaşmış.

190 BEYGİRLİK DİZEL

BMW X1, Türkiye’de 3 farklı motor seçeneğiyle sunuluyor. 1.5 litrelik dizel (manuel) ve 1.5 benzinli (otomatik) versiyonlar sadece 2 çeker olarak satılıyor. Bize konuk olan 2 litrelik dizel versiyonsa hem otomatik vites hem 4 tekerlekten çekiş sistemine sahip. Markanın birçok modelinde kullanılan dizel ünite, 190 beygir güç ve 400 nm tork üretiyor. 8 ileri otomatik şanzımanla kombine edilen motor, 1625 kilogramlık araca spor otomobil performansı sağlıyor. 0-100 km/s ivmelenmesini 7.6 saniyede tamamlayan araç, saatte 219 kilometre hıza kadar nefesini tutabiliyor. Performans olarak çok başarılı olan motora, şanzımanın hızlı ve sarsıntısız geçişleri de önemli ölçüde katkı sağlıyor.

ORTALAMA TÜKETİM 4.9 LİTRE

Orta sertlikteki süspansiyon sistemiyle donatılan araç, yol tutuş yeteneğiyle de dikkat çekiyor. Sınırlarını zorlayana kadar izinden çıkmayan araç, 4 tekerlekten çekiş sisteminin de desteğiyle performanslı sürüşlerde de zorlanmıyor. Otomobilin otoyol sürüşü de viraj performansı da oldukça başarılı. Fabrika verilerine göre aracın ortalama tüketimi 4.9 litre. 51 litrelik depoyla menzil 1000 kilometrenin üzerinde. Aracı kullandığımız süre boyunca yol bilgisayarına yansıyan rakam 5.8 litre oldu. Motor hacmi ve ağırlığa göre tüketim şaşırtıcı derecede düşük.

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