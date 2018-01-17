BMW’nin yeni üyesi olarak tanıtılan X2 tanıtıldı. BMW X1 ile aynı platformu paylaşan model, BMW X1’in biraz daha irisi olarak karşımıza çıkıyor. BMW X1 ile dikkat çeken marka, X7’den önce X2 modelini sunarak dikkat çekiyor. BMW X2 ne zaman geliyor. BMW X1 2018.

Alman üretici BMW, X ailesinin sınırlarını genişletiyor. SUV ve crossover segmentideki oyunculardan olan X1 ve X7 aralığındaki model serisi şu sıralar X2 ile gündemde. BMW’nin beklenen modeli X7’den daha önce karşımıza çıkan araç, aslında X1 ile tam olarak platform kardeşi. X1’den hem daha sportif hem de daha geniş iç hacim sunan modelde ilk kez, çift kavramalı otomatik şanzımanla 2018 başlarında pazara çıkacak. 4 benzinli ve 5 dizel motorla pazara çıkacak olan X1’in kardeşi X2’nin dinamik sürüş kontrolleri de olacak.

100 KİLOMETREYE 6.8 SANİYE

Daha çok crossover bir tasarıma hakim olan X2’de 2.0 litrelik turbo motor, 228 beygir güç üretecek. xDrive sistemine sahip olan otomobil, 6.3 sn’de 0-100 km/s hızlanmasını tamamlıyor. BMW’nin Mercedes GLA, Land Rover Range Rover Evoque ve Audi Q3 gibi modelleriyle rekabet edeceği bu modeli, 2018’in ilk baharında yerini alacak gibi görünüyor. BMW X2 xDrive25d’nin kaputunun altındaki 2.0 litrelik dizel motor 170 kW / 231 beygir ve 450 Nm tork üretiyor. Her iki dizel motor da sekiz vitesli Steptronic şanzıman var. Tüm otomatik modeller, sportif direksiyon simidindeki vites kulakçıklarında değişim imkanı sunuyor. X2 xDrive20d, tüm segmentteki en aerodinamik olarak etkili modellerden biri olarak lanse ediliyor. 190 beygir güçle dikkat çeken bir başka dizel ünite ise 400 Nm tork sunuyor.

X2 sDrive18i ve dört silindirli X2 xDrive20i’de olacak

BMW X2’nin diğer cazip modelleri de 2018 yılının başında Sports Active Coupe serisinde olacak ve üç silindirli X2 sDrive18i ve dört silindirli X2 xDrive20i, X2 sDrive18d ve X2 xDrive18d şeklinde seriye eklenecek. Benzinli modellerin içinde yer alan X2 sDrive18i’de 140 beygir güce sahip olacak ve 100 kilometrede ortalama tüketim fabrika verilerine göre 6,3 litre. 192 beygir gücündeki bir diğer seçenek ise yedi vitesli Steptronic çift kavramalı şanzımanla kombine edilmiş. X2 xDrive20i ismiyle gelen modelin yakıt tüketimi ise ortalamada 6,2 litre.