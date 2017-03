Bridgestone İpek Şenoğlu Cup Tenis Turnuvası Start Aldı

16 saat önce

Bridgestone’un ana sponsorluğunda gerçekleştirilen İpek Şenoğlu Cup Tenis Turnuvası, 18 yaş ve üstü tüm tenisçiler için 5. kez başladı. Bu yıl 30 Mart-9 Nisan tarihlerinde düzenlenen turnuvanın gelirleri Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’na bağışlanacak.

Brisa’nın markası Bridgestone spora olan desteğini Bridgestone İpek Şenoğlu Cup Tenis Turnuvası ile sürdürüyor. 18 yaş ve üstü tenisle ilgilenen tüm sporculara açık olan turnuva bu yıl 30 Mart-9 Nisan tarihleri arasında, 518 kişilik katılımla Antuka Tenis Akademisi’nde, İstanbul’da gerçekleşiyor. 5. kez organize edilen turnuva, tekler, çiftler ve karışık çiftler kategorilerinde düzenlenecek. 18-85 yaş aralığındaki sporcuların katılabildiği turnuvanın en özel kategorisi ise 9 tenisçinin yer aldığı “+70 Yaş” kategorisi olacak. “Bridgestone İpek Şenoğlu Cup” tenis turnuvasının kendisi için çok özel olduğunu ve yaşadığı sürece bu organizasyonu yapmayı hedeflediğini söyleyen İpek Şenoğlu; “Birçok kişi 80 yaşına geldiği zamanları bile düşünemezken, bu turnuvada +70 yaş kategorisinde oynayan sporcularımızın, spor yapmaya engel bulanlara örnek teşkil ettiğini düşünüyorum. Önümüzdeki şampiyon adaylarımızı yetiştirecek olan veteran tenisçilerimiz bu organisazyondan ayrılırken tenisi daha çok sevsinler, güzel anılarla ayrılsınlar ve tenise maddi ve manevi yatırım yapmaya daha da motive olsunlar istiyoruz. Bu turnuvanın standartlarını profesyonel turnuvalarla aynı olacak şekilde belirledik” dedi.

SPORA YATIRIM YAPIYORUZ

Brisa ve markalarının her zaman sporun ve sporcunun yanında olduğunu ifade eden Brisa Tüketici Ürünleri Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Korhan Korel; “Şirketimiz kurulduğu ilk yıldan itibaren spora yatırım yapıyor. Bugün uluslararası arenada güçlü bir destekçiyiz.Ortağımız Bridgestone, uzun süreli bir sözleşmeyle 2024 yılına kadar Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) ‘Global Olimpiyat Ortağı’ olarak Olimpiyat Hareketini ve aynı zamanda Tokyo 2020 Paralimpik Oyunlarını da destekliyor. Küresel çaplı bu çalışmalarımızın yanı sıra ülkemizde sporun gelişimi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Brisaspor ile uzun yıllardır bisiklet sporuna destek veriyoruz. Bu kapsamda 5 yıldır destekçisi olmaktan gurur duyduğumuz Bridgestone İpek Şenoğlu Cup Tenis Turnuvası da tenisin benimsenmesi ve yaygınlaşması için özel bir misyon üstlendi. Bridgestone İpek Şenoğlu Cup – Tenis Turnuvası”na her yaş grubundan katılım var. İnanıyoruz ki bu çalışmalarımız tenis sporuyla ilgilenenlerin sayısını artırdığı gibi ülkemize de bu alanda yeni başarılar kazandıracak. Bridgestone emniyet lastiği, bu turnuva ile sağlıklı hayat tarzına da destek olma şansını elde ediyor. Şimdiden turnuvada yer alacak tüm katılımcılara başarılar diliyorum” dedi.

BRIDGESTONE İPEK ŞENOĞLU CUP

Bridgestone İpek Şenoğlu Cup Tenis Turnuvası, tenis sporunun Türkiye’de yaygınlaşmasına hizmet ediyor. Turnuva kapsamında gerçekleştirilen farklı etkinliklerle tenis sporu tüm yaş gruplarında teşvik ediliyor. Aynı zamanda her yıl turnuvanın gelirleri bir sivil toplum kurumu ile paylaşılıyor. Bu yılki turnuvanın gelirleri ise Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’na (KAÇUV) bağışlanacak. İş dünyasından birçok ünlü ismin de katıldığı ve Bridgestone’un ana sponsorluğunda gerçekleşen “Bridgestone İpek Şenoğlu Cup” tenis turnuvasına destek veren diğer markalar Toyyz Shop, Finspor, Arvato, Coca Cola İçecek, Takım Organizasyon, Çatı Medya, C Plus, Alpali, Intro Music, Twigy ve Kurukahveci Mehmet Efendi.