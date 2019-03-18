Brisa 24 gün boyunca 7 bölge gezecek

24 farklı şehirde 33 kooperatifle bir araya gelecek olan Brisa, 7 bin kilometre yol kat edecek. Brisa Pazarlama Direktörü Evren Güzel “30 yıldır olduğu gibi şoförlerin en zorlu yol koşullarında yanlarındayız ve en sağlam yol arkadaşıyız” dedi.

Brisa, bölgesel segmentte çalışan şoförleriyle bir araya gelmek üzere kooperatif turnesini başlattı. Sahada olma vizyonunun bir parçası olarak başlatılan turne kapsamında Brisa, 12 Nisan tarihlerine kadar Türkiye’nin 7 bölgesinde 24 şehirde, 33 kooperatifi ziyaret edecek. Müşterileriyle kurduğu bağı güçlendirmek için daha önce de kamyon şoförleriyle birçok kez bir araya gelen Brisa, S.S. Tüm Motorlu” Taşıyıcılar Merkez Birliği ile iş birliği içinde başlattığı turne kapsamında kooperatif üyesi kamyon şoförlerinin yanında olacak. Ayrıca şoförler, etkinliğe özel olarak Bridgestone ve Lassa marka lastikleri ilave %5 indirimli olarak satın alabilecek.

7 BİN KİLOMETRE YOL KAT EDECEĞİZ

Evren Güzel

Brisa Pazarlama Direktörü Evren Güzel, “Brisa olarak, kişiselleştirilmiş metotlar ve etkinliklerle müşterilerimizle kurduğumuz bağı güçlendiriyoruz. Liderliğimizin arkasında sahadaki özverili çalışmalar ve müşterilerimizle kurduğumuz güçlü bağ yatıyor. Bu yıl da yine sahadayız ve bu çalışmalarımızın bir parçası olarak kooperatif turnesine başladık. 7 bölgede, yaklaşık 7 bin kilometre yol kat edeceğiz. 30 yıldır olduğu gibi şoförlerin en zorlu yol koşullarında yanlarındayız ve en sağlam yol arkadaşıyız.” dedi.

12 NİSAN’DA BOLU’DA BİTİYOR

Turne kapsamında, Edirne, Tekirdağ, Kastamonu, Nevşehir, Konya, Erzincan, Elazığ, Mersin, Gaziantep, Antalya, Manisa’nın da aralarında bulunduğu 24 şehir ziyaret edilecek. Turne 12 Nisan’da Bolu’da sona erecek.