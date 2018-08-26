BRİSA’DAN YERLİ ÜRETİMİ AR-GE DESTEĞİ   

Brisa CEO’su Alemdar, “Son 3 yılda 50 milyon lira Ar-Ge yatırımı gerçekleştirdik. Bu yatırıma ek olarak 50 milyon lira yatırımla da ülkemizde başka hiçbir üreticide olmayan özel karışım teknolojisini hayata geçirdik” dedi.

Türkiye lastik sektörünün önde gelen temsilcilerinden Brisa, son üç yılda gerçekleştirdiği 50 milyon lira Ar-Ge yatırımıyla teknolojiyi bu topraklarda yeşertiyor. Türk mühendislerinin geliştirdiği ürünleriyle üretim hedeflerini büyüten Brisa, yüzde 94 olan yerli üretim oranını yükseltmeyi, yerli hammadde ve tedarikçi geliştirme çalışmalarını hızlandırmayı hedefliyor. Brisa, 2 bin 700’ün üzerinde çalışanı ve 1400 satış noktasındaki 10 bin çalışandan oluşan bayi ağıyla Türkiye’ye hizmet ediyor.

70 ülkeye ihracat yapıyor

Bridgestone, Lassa ve Dayton ana markalarıyla Türkiye lastik sektörünün lideri Brisa, katma değerli ürün geliştirme ve üretme faaliyetlerine ivme kazandırmak üzere İzmit fabrikası içerisinde belgelendirilen Ar-Ge Merkezinde yerli teknoloji üretiyor. Son üç yılda 50 milyon liralık Ar-Ge yatırımı yapan Brisa, ürettiği yerli teknoloji ve mühendisliği 70 ülkeye ulaştırıyor. Brisa, belgelendirilen AR-GE Merkezi ile yeni ürünleri pazarın ihtiyaç duyduğu şekilde daha kısa sürede devreye alma, yeni nesil teknolojilerle dünya standartlarında ürün geliştirme gibi kabiliyetlerini artırırken, yüzde 94 olan yerli üretim oranını yükseltecek ve ihracatına ivme kazandıracak. Ar-Ge Merkezi, şirketin Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan ikinci fabrikasına da hizmet edecek. Tüm bu çalışmalarıyla Brisa ülke ekonomisine ve endüstriyel birikime sunduğu katkıyı artıracak. Brisa, İzmit’teki ARGE Merkezi’nde tedarik yönetiminden hammaddeye, yeni üretim süreçleri geliştirmeden Ar-Ge mühendisi yetiştirmeye dek pek çok alanda çalışmalara imza atıyor. Bu doğrultuda şirket, uluslararası rekabette güçlenmesini sağlayacak yenilikçi üretim teknikleri ve hammaddelere odaklanıyor, yerli teknoloji geliştirme ve tasarımlar üzerinde çalışıyor.

Aksaray’da deneme üretimi sürüyor

Brisa’nın Türk mühendislerinin üretim sektörünün gözbebeği olduğunu belirten Brisa CEO’su Cevdet Alemdar, “Son 3 yılda Ar-Ge alanında yaklaşık 50 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırıma ek olarak 50 milyon lira yatırımla da ülkemizde başka hiçbir üreticide olmayan özel karışım teknolojisini hayata geçirdik. Bu yeni teknoloji ile otomotiv firmalarına dünya standartlarında lastik geliştiriyoruz. Yerli tasarım, tedarikçi ve yenilikçi hammadde çalışmalarımızı da önceliğimize alarak her yıl 30 proje geliştiriyoruz. Heyecan verici bir gelişme de Aksaray’daki ikinci fabrika yatırımımız. Anadolu’nun tam ortasında Hasan Dağı eteklerinde kurduğumuz fabrikamızda deneme üretimlerimiz başladı. Akıllı fabrika kriterlerine göre inşa edilen fabrikamızı ülkemize kazandırıyoruz” dedi. Yerli Ar-Ge, yerli üretim ve güçlü ihracat için yatırım yapan Brisa, böylece ülke ekonomisinin gelişiminde önemli bir rol oynuyor. Şirket, 2018 yılında 1 milyar TL’nin üzerinde ihracat hedefliyor.