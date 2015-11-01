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Bunu okumadan motorin almayın

Bunu okumadan motorin almayın

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) akaryakıtta yeni bir indirim açıkladı. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası’nın (PÜİS) sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı 10 Haziran 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorinin pompa satış fiyatında 8 kuruş indirim bekleniyor. Benzinin pompa satış fiyatında ise 9 Haziran 2017 tarihinde bir değişiklik beklenmiyor” denildi.

20 dakika önce -
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Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) akaryakıtta yeni bir indirim açıkladı.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası’nın (PÜİS) sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı 10 Haziran 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorinin pompa satış fiyatında 8 kuruş indirim bekleniyor. Benzinin pompa satış fiyatında ise 9 Haziran 2017 tarihinde bir değişiklik beklenmiyor” denildi.

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