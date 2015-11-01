Bursa Maserati’ye kavuştu

Maserati, yeni bayiliklerle ülke genelindeki servis ve showroom sayısını artırmayı sürdürüyor. İtalyan stilinin ikonik markası Maserati’nin Türkiye genelindeki üçüncü showroom’u düzenlenen bir tören ile hizmete açıldı. Maserati Mengerler Bursa tesisinin açılışına Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Karlık, Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, Mengerler Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gülseren Zanbak ve Fer Mas Şirket Müdürü Sinan Saip Bel katıldı.

Türkiye’nin lider otomotiv kuruluşu Tofaş’ın çatısı altındaki Fer Mas, Maserati’yle büyüme stratejisini sürdürüyor. Şık, stil sahibi spor otomobilleriyle otomotiv endüstrisinin efsane markası olarak tanınan Maserati, Mengerler ile Bursa’da da satış ve satış sonrası hizmetlerine başladı. Maserati’nin Bursa’da satış ve satış sonrası hizmetlerinin gerçekleşeceği Maserati Mengerler Bursa Showroomu’nda yapılan açılış törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Karlık, Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, Mengerler Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gülseren Zanbak ve Fer Mas Şirket Müdürü Sinan Saip Bel’in de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

YATIRIM VE HİTAP ALANI GENİŞLİYOR

Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu açılışta yaptığı konuşmada, Maserati’nin geçtiğimiz yıllarda stratejik bir kararla büyük bir yatırım gerçekleştirdiğini ve daha geniş kitlelere hitap etmeye başladığını belirterek, “Markaların başarısı ve müşteri talebinin artması, yeni bayilik yatırımlarını da beraberinde getiriyor. Biz de bu yıl itibariyle İstanbul dışında bayiliklerimizi devreye alıyoruz. Türkiye’de 2005 yılından bu yana temsil ettiğimiz Maserati markasının bizim ve sektörümüz açısından büyük önem taşıyan Bursa şehrimizde temsil edilecek olması bizim için çok değerli. Mengerler Bursa ile 2012 yılından bu yana Alfa Romeo ve Jeep bayilikleri kapsamında başarılı bir işbirliğimiz var. Bunu Maserati markasıyla devam ettirmekten çok memnunuz” diye konuştu.

MASERATİ BURSA’DA

Fer Mas Şirket Müdürü Sinan Saip Bel de törendeki konuşmasında “Fer Mas olarak çıtamızı hep daha yukarıya koyuyor, satışlarımızı kademeli olarak artırıyoruz. Geçen yıl lansmanını gerçekleştirdiğimiz, markanın ilk SUV’si Levante, pazara yeni bir soluk getirdi. Quattroporte ve Ghibli de yenilenerek pazara sunulduklarından bu yana satışlarımızda etkin rol oynamaya devam ediyor. Maserati’deki teknolojik mükemmelliğin, efsanevi İtalyan tasarımıyla bileşkesini en iyi şekilde yansıtmak için çalışıyoruz. Müşterilerimize sadece satışta değil satış sonrasında sunduğumuz başarılı hizmetler, Maserati’nin dünya genelinde en iyi uygulamaları arasında gösteriliyor” değerlendirmesini yaptı. Açılış töreninde konuşan Mengerler Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gülseren Zanbak ise Mengerler’in Bursa’da 1977 yılından bu yana faaliyet gösterdiğine dikkat çekerek “Bu sene 40. yılımızı kutluyoruz. Bulunduğumuz lokasyonda ise 20. yılımızı geride bıraktık. 2012 yılından bu yana sürdürdürdüğümüz Jeep ve Alfa Romeo bayiliklerimizin ardından, otomotiv tarihinin efsane markalarindan biri olan Maserati’yi, Bursa şehrimizde de otomobil tutkunlarıyla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.