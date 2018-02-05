Bursalı Egea Tofaş’ı lider yaptı

Türkiye’nin 3’üncü büyük sanayi kuruluşu Tofaş, 2017 yılını başarılı bir performans ile kapattı. İki yıldır üst üste Türkiye pazarının en çok satan otomobili olan Egea, ihracattaki performansı ile de Tofaş’a bir kez daha Türkiye otomotiv sanayi tarihinin üretim rekorunu kırdırdı.

Tofaş 2016 yılında gösterdiği başarılı performansı 2017 yılında da sürdürdü. 384 bin adet ile bir kez daha Türkiye otomotiv sanayi tarihinin en yüksek üretim adedine erişen Tofaş, geçtiğimiz yıl dünyanın pek çok ülkesine ihraç ettiği 271 bin adet araç ile 3,25 milyar dolar ihracat geliri elde etti. Tofaş, 2017 yılında yaklaşık 1 milyar dolar dış ticaret fazlası sağladı.

1 MİLYAR DOLARLIK EGEA PROJESİ

Tofaş’ın, Egea model ailesinin tüm modellerinin devreye girmesiyle, 2016’da sektör tarihinin rekor üretim ve ihracat adetlerine ulaştığını hatırlatan Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu “1 milyar dolar tutarında yatırımla devreye aldığımız Egea Projemizin iç piyasa ve ihracatta gösterdiği başarılı performans ile 2017 boyunca da üretimde liderliğimizi devam ettirdik; yeni yıla bir kez daha sektör lideri olarak girdik. Yarattığımız dış ticaret fazlası ve istihdam ile ülke ekonomisine değer yaratmayı sürdürmekten memnuniyet duyuyoruz” dedi.

17.5 MİLYAR LİRA CİRO

2017’de, bir önceki yıla oranla yüzde 23 artışla, 17,5 milyar Türk Lirası tutarında ciro elde eden Tofaş’ın 2017 yılı net kârı da yüzde 32’lik artış ile 1 milyar 283 milyon Türk Lirası olarak gerçekleşti. Tofaş’ın 2017 yılı FAVÖK marjı bir önceki yıla oranla 1,9 puan artarak yüzde 11,5 ve FAVÖK’ü de yüzde 46,5 oranındaki artış ile 2 milyar Türk Lirası olarak gerçekleşti.

EGEA AİLESİ İÇ PAZAR DA VİTES BÜYÜTTÜ

Tofaş’ın temsil ettiği Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Jeep, Ferrari ve Maserati markaları ile iç pazarda yaklaşık 123 bin adet satış gerçekleştirdiklerini de hatırlatan Eroldu “Türkiye otomotiv pazarında 2017’de görülen yüzde 3’lük daralmaya rağmen Tofaş çatısı altındaki markalarımızla satış hacmimizi yüzde 12,7 oranında artırma başarısı gösterdik. Pazar payımızın bu artışında Fiat Egea modellerinin dikkat çeken performansı önemli rol oynuyor. Pazara sunduğumuzdan bu yana büyük ilgi gören Egea model ailemiz bir önceki yılın ardından 2017’de de Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili olarak bizleri gururlandırdı. Sadece Egea’nın otomobil pazarındaki payı yüzde 6,6’ya ulaştı” dedi.

PAZAR 1 MİLYONA OTURDU

Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, “Türkiye otomotiv pazarının 950 bin – 1 milyon bandına oturduğunu memnuniyetle gözlemliyoruz. Pazarın yeni yılda da benzer bir hacmi koruyacağını öngörüyor; Tofaş olarak performansımızı yükseltmeye devam etmeyi hedefliyoruz. Başarımızın sürdürülebilirliği için 2018 yılında da Ar-Ge, teknoloji ve insan kaynağımıza yatırımlarımızı sürdüreceğiz” diye ekledi.