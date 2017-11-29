C3 Aircross ‘Yılın Otomobili’ finalisti oldu

Benzersiz gövde stili, geniş iç mekanı ve segmentinde tek elektrikli açılabilir panoramik cam tavan sunmasıyla dikkat çeken Yeni Citroën C3 Aircross, Avrupa’da “Yılın Otomobili 2018” değerlendirmesinde (Car Of The Year-COTY 2018) 37 otomobil arasından 7 finalist arasında yer aldı.

Kasım 2017’de Türkiye’de satışa sunulan Yeni Citroën C3 Aircross, 1964 yılından günümüze, aralıksız olarak Avrupa’da Yılın Otomobilini seçen COTY’nin 23 Avrupa ülkesindeki 60 otomobil gazetecisinin 37 otomobil arasından finale bıraktığı 7 otomobilden biri oldu. COTY’yi kazanmak için fiyat-kalite endeksi, tasarım, konfor, güvenlik, teknoloji ve çevreci performans konularında lider özellikler göstermek gerekiyor. COTY 2018 finallerine katılmaya hak kazanan Yeni Citroën C3 Aircross, markanın SUV pazarındaki global atağının en önemli temsilcilerinden birisi. Yeni Citroën C3 Aircross’un kapsamlı güvenlik donanımları ve yolcu koruması, 2017 Euro NCAP kriterlerinden 5 yıldız alarak kendini kanıtladı. Yeni Citroën C3 Aircross, Euro NCAP tarafından düzenlenen 2017 testlerinde en iyi puanları alarak güvenlik kalitesini doğruladı. Yeni Citroën C3 Aircross, sadece canlı tasarımı, fonksiyonel iç mekan özellikleri ya da verimli motorlarıyla değil, aktif ve pasif güvenlik, yaya güvenliği ve üstün sürücü destek teknolojileri sayesinde sürüş güvenliği anlamında da başarısını, 5 yıldızlı derecelendirmeyi kazanarak kanıtladı. Yeni C3 Aircross, 1.2 PureTech 110 HP benzinli ve 1.6 BlueHDi 100 HP dizel motorlarıyla düşük yakıt tüketimi sunuyor, motorların düşük emisyon seviyeleri ile de çevrecilik konusunda lider özelliklere sahip. Yeni C3 Aircross’un SUV karakterinin bir parçası olan Grip Kontrol opsiyonunda, ilave olarak segmentinde tek Yokuş İniş Desteği de sunuluyor. İç mekanında segmentinde referans baş ve diz mesafesi sunarak kullanıcılara konforlu bir sürüş imkanı veren Yeni C3 Aircross, arka koltukları öne çekildiğinde 410 litreden 520 litreye ulaşan bagajı hacmiyle kendi segmentindeki en geniş kullanım alanını sunuyor. Yeni C3 Aircross, 8 gövde rengi, 3 tavan rengi, 5 iç ambiyans seçeneği ve 4 renk paketiyle 85 farklı kombinasyonda kişiselleştirme özelliğine sahip.