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C3’ün tam otomatik vites seçeneği

C3’ün tam otomatik vites seçeneği

Citroen’nin B segmentindeki temsilcisi olan C3 otomatik şanzımana kavuştu. Nisan sonu itibarıyla Citroën bayilerinde yerini alan, tam otomatik şanzımanlı yeni C3 1.6 VTİ 115 HP EAT6’nın fiyatları 69.300 TL’den başlıyor. Öncü tasarım kimliği, pozitif enerjisi ve trend belirleyen özellikleriyle otomobil dünyasına yeni bir soluk kazandıran üçüncü nesil Citroën C3, 1.6 litrelik benzinli motor ve tam […]

13 saat önce -
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Citroen’nin B segmentindeki temsilcisi olan C3 otomatik şanzımana kavuştu. Nisan sonu itibarıyla Citroën bayilerinde yerini alan, tam otomatik şanzımanlı yeni C3 1.6 VTİ 115 HP EAT6’nın fiyatları 69.300 TL’den başlıyor.

Öncü tasarım kimliği, pozitif enerjisi ve trend belirleyen özellikleriyle otomobil dünyasına yeni bir soluk kazandıran üçüncü nesil Citroën C3, 1.6 litrelik benzinli motor ve tam otomatik EAT6 şanzıman seçeneğiyle ürün yelpazesini genişletiyor. Kasım 2016’da, 1.2 lt 82 HP PureTech, 1.6 lt BlueHDi 75 HP S&S ve 1.6 BlueHDi 100 HP S&S motor seçenekleriyle satışına başlanan yeni C3, seriye eklenen 1.6 VTi 115 HP EAT6 sayesinde, otomatik şanzımanlı B segmenti hatchback otomobil arayanlara hitap ediyor. Feel ve Shine donanım seçenekleriyle ithal edilen yeni Citroën C3 1.6 VTi 115 HP EAT6’nın fiyatları 69.300 TL’den başlıyor.

69 BİN 300 LİRADAN BAŞLIYOR

Citroën C3 1.6 VTi 115 HP EAT6, 1.6 litrelik 4 silindirli benzinli bir motora sahip. 5750 d/d’de 115 HP güç ve 4000 d/d’de 150 Nm tork değerlerine sahip olan Citroën C3 1.6 VTi 115 HP EAT6, 188 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor ve 0-100 km/s hızlanmasını 11.3 saniyede tamamlıyor. Euro 6 emisyon standartlarını karşılayabilen çevreci özellikleriyle dikkat çeken Citroën C3 1.6 VTi 115 HP EAT6, ortalama 6.8 lt/100 km’lik yakıt tüketim değerleri sunuyor. Citroën C3 1.6 VTi 115 HP EAT6’da kullanılan, türünün en iyi örneklerinden biri olarak kabul edilen 6 ileri vitesli tam otomatik şanzıman, son dönemde markanın yeni nesil araçlarında da kullanılmaya başlandı. Citroen’nin B segmentindeki temsilcisi olan C3 otomatik şanzımana kavuştu. Nisan sonu itibarıyla Citroën bayilerinde yerini alan, tam otomatik şanzımanlı yeni C3 1.6 VTİ 115 HP EAT6’nın fiyatları 69.300 TL’den başlıyor.

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