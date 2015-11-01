Cactus’ün küçüğü C3’ün büyüğü: C3 Aircross

Artan SUV talebini karşılamak için harekete geçen Citroen B sınıfındaki temsilcisi C3’ü yerden yükseltti. C3 Aircross ismiyle pazara çıkan model SUV pastasından aslan payı almak istiyor. Renkli tasarımı ve kişiselleştirilebilen özellikleriyle öne çıkan model, 103 bin liradan başlıyor.

GÖKHAN KARA- BODRUM

Her geçen gün artan yerden yükselme talebi otomotiv üreticilerine de yön veriyor. Eskiden markalar sedan otomobiller üzerine yoğunlaşırken, şu sıralar SUV ve crossover araçlar daha çok ön plana çıkıyor. Bu alandaki farklı tasarım anlayışıyla pazara da boy gösteren Citroen ise Cactus’ün küçüğünü C3’ün büyüğünü Türkiye pazarına sundu. C3 Aircross, ismiyle pazara çıkan araç, bahsettiğimiz gibi Türkiye’de satış rakamları üç kat büyüyen bir segment olan SUV pazarında daha fazla söz sahibi olmak istiyor. Hem şehirde hem de şehir dışında kullanım kolaylığı sağlayan çeşitli kullanıcı odaklı teknolojilere sahip olan Citroen C3 Aircross, MPV konforunu stil sahibi bir tasarımda yaşamak isteyen, biraz da macera arayan SUV müşterilerine hitap ediyor.

4 FARKLI TAVAN RENGİ

Model, güçlü, özgün ve canlı duruşu ile dikkat çekerken, 4,15 metre uzunluğa sahip. Yerden yüksek tasarım, segmentinin en yüksek sürüş pozisyonu, büyük jantlar, ön ve arka tamponlardaki koruyucu panelleriyle taleplere hitap eden araç, tavan çıtaların da ve C sütunundaki camlarında kullanılan özel renklendirmeleri ile kişiselleştirmek mümkün. Dört farklı tavan renk seçeneğine sahip olan otomobilin toplam renk kombinasyonları 85’i, kabin opsiyonları da 5’i buluyor. Yatay çizgilerle genişlik algısına katkıda bulunulan kabinde ferahlık ve güven hisleri büyük bir uyum içerisinde. Araç, iç mekanındaki benzersiz atmosferiyle de yolcularının iyi hissetmelerini sağlıyor. Geniş kabini ve konforlu koltuklarıyla başarılı bir tavan yüksekliği ve diz mesafesi sunabilen modelin bagaj hacmi ise 410 litre. Araç yer alan açılır panoramik cam tavan ise iddialara göre segmentinde tek. C3 Aircross, sürücü yorgunluk uyarı ikazı, yokuş kalkış desteği ve Citroën Connect Nav gibi sürücü destek sistemleri ile donatıldı. Aracın başlangıç fiyatı ise 105 bin lira.

YILLIK HEDEF 1500 ADET

Citroen Türkiye Genel Müdürü Emre Doğueri, “Son üç yıldır Türkiye’de üç kat büyüyen bir segment olan SUV pazarında daha fazla söz sahibi olmak için C3 Aircross’a güveniyoruz. Markamız, yeni modellerin etkisiyle hem satış rakamlarında hem de pazar payında yükseliş eğilimini sürdürüyor. Yeni C3 Aircross ile pazar payını en fazla yükselten SUV segmentinde bir oyuncumuz oluyor. Araç için ilk aşamada yıllık 1500 adetlik bir satış hedefimiz var. 2017 yılını geçtiğimiz yıla göre pazar payımızı artırarak, yaklaşık 26 bin adet satış adediyle bitirmeyi öngörüyoruz. 2017 yılı Otomotiv ve Hafif Ticari Araç pazarının da öngörülerin üzerinde, yaklaşık 950 bin adet seviyesinde tamamlanacağını tahmin ediyoruz. 2018 yılında da otomotiv pazarının 2017 seviyelerinde ilerleyeceğini öngörüyoruz” dedi.

DİZELDE OTOMATİK YOK

Yeni C3 Aircross, benzinli PureTech ya da dizel BlueHDi motor seçeneklerine sahip olacak. 2015, 2016 ve 2017 yıllarında Uluslararası Yılın Motoru ödüllerini kazanmış olan turbo benzinli PureTech güç ünitesi, 110 beygir güce sahip. PureTech benzinli motorda EAT6 tam otomatik şanzıman sunuluyor. BlueHDi 100 beygir dizel motor ise 5 ileri manuel şanzımanlı olarak sunulacak. Her iki motor da Euro 6 normlarını karşılıyor. Aracın 8 ana gövde rengi, 4 tavan rengi ve 4 renk paketi ile kombinasyon sayısı 85’i buluyor. Jant seçenekleri ise 16 veya 17 inç olarak tercih edilebilecek. Citroën C3, C3 Aircross ve C5 Aircross; kullanıcı odaklı yeni teknolojileri ConnectedCAM, Airbump ve Citroën Advanced Comfort Programı kapsamında geliştirilen ekstra darbe absorbe etme özelliğine sahip Hidrolik ve Kademeli Süspansiyon Sistemi, bu yeni imzayı en iyi şekilde yansıtan unsurlar.