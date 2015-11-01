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Cam filmli araç muayeneden geçemeyecek

Cam filmli araç muayeneden geçemeyecek

Kusurlar tablosunda yapılan güncellemeye göre daha önce ‘Hafif Kusur’ olarak değerlendirilen filmli camlar ve sonradan boyanmış camlar ‘Ağır Kusur’ olarak değerlendirilecek ve bu araçlar muayeneden geçemeyecek. Ülkemizde trafik ve yol güvenliğinin artırılması amacıyla, son 10 yılın araç muayene istatistikleri dikkate alınarak hazırlanan ve TÜVTÜRK’ün araç muayene hizmeti sırasında yaptığı değerlendirmeleri belirleyen kusurlar tablosu güncellendi. Ulaştırma, […]

22 saat önce -
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Kusurlar tablosunda yapılan güncellemeye göre daha önce ‘Hafif Kusur’ olarak değerlendirilen filmli camlar ve sonradan boyanmış camlar ‘Ağır Kusur’ olarak değerlendirilecek ve bu araçlar muayeneden geçemeyecek.

Ülkemizde trafik ve yol güvenliğinin artırılması amacıyla, son 10 yılın araç muayene istatistikleri dikkate alınarak hazırlanan ve TÜVTÜRK’ün araç muayene hizmeti sırasında yaptığı değerlendirmeleri belirleyen kusurlar tablosu güncellendi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yayımlanan kusurlar tablosu ile ilgili değişiklik 1 Kasım 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. TÜVTÜRK, muayene hizmetinin daha hızlı ve sağlıklı bir biçimde gerçekleştirilebilmesi amacıyla araç sahiplerini cam filmi ve sonradan boyanmış camlar ile ilgili gerçekleşen düzenleme konusunda uyardı. Buna göre, daha önce ‘Hafif Kusur’ olarak değerlendirilen araç cam filmleri ve sonradan boyanan camlar yeni düzenleme ile ‘Ağır Kusur’ sayılacak. Bu araçlar, araç muayenesinden geçemeyecek. Cam filmi ve sonradan boyanmış camı bulunan araç sahiplerinin, araçlarını orjinal haline getirerek muayeneye gelmeleri gerekmektedir.

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