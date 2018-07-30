Castrol Ford Team Finlandiya’da hedef tutturdu

Avrupa şampiyonu unvanına sahip Castrol Ford Team Türkiye, 26-29 Temmuz tarihlerinde yapılan ve dünyanın en önemli spor organizasyonlarından biri olarak gösterilen WRC-Dünya Ralli Şampiyonası’nın 8. ayağı Finlandiya Rallisi’ni hedeflediği şekilde başarıyla tamamladı.

Dünya Ralli Şampiyonası’nın en hızlı toprak etaplarına sahip olan Finlandiya Rallisi, bu yıl toplam 317,26 km’lik birbirinden zorlu ve hızlı 23 özel etabı ile önceki yıllardan çok daha zorlayıcıydı. 104 ekibin start yaptığı yarışta 51 ekip “finish” görebildi. Yapıldığı bölgeden dolayı 1000 Göller Rallisi olarak da bilinen ve “Ralliden çok daha fazlası (More Than a Rally)” sloganına sahip WRC – Finlandiya Rallisi tüm klasmanlarda çok büyük çekişmeye sahne oldu.

EN UZAĞA ATLAYAN PİLOT BOSATANCI OLDU

Dünyanın en büyük rollercoaster’ı olarak anılan ve seyircilerin büyük ilgi gösterdiği Finlandiya Rallisi’nde Castrol Ford Team Türkiye iki ekiple mücadele etti. Murat Bostancı – Onur Vatansever ikilisi rekabetin en üst düzeyde olduğu WRC2 kategorisinde, ödüllü EcoBoost motora sahip 4×4 Fiesta R5 ile Cuma ve Cumartesi günleri yaşadığı problemlere rağmen süper ralli yaparak yarışı kendi kategorilerindeki 18 ekip içerisinde 10. sırada bitirmeyi başardılar. Yarışın 23. ve son etabı olan seyircilerin de çok büyük ilgi gösterdiği “Power Stage”de ise Murat Bostancı etabın finish’indeki 55 metrelik muazzam uçuşu ile WRC2 de “en uzağa atlayan pilot” olurken çoğu WRC pilotunu dahi arkasında bıraktı.

JWRC 7. SIRADA TAMAMLANDI

Dünya Gençler Ralli Şampiyonası’nda (JWRC) mücadelesini sürdüren Buğra Banaz – Burak Erdener ikilisi ise Fiesta R2T 1.0 EcoBoost ile ilk kez katıldıkları Finlandiya Rallisi’ni toplam 16 ekip arasından 7. sırada tamamladı. Böylece, Marmaris Rallisi öncesi, Corsica ve Portekiz rallileri sonrası önemli puanlar topladı. 13-16 Eylül tarihlerinde yapılacak WRC – Marmaris Rallisi’nin WRC Junior’da çift puan verdiği dikkate alındığında buradan alınan puanlar çok büyük önem taşıyor.

BÜYÜK BİR DENEYİM OLDU

Castrol Ford Team Türkiye Takım Direktörü Serdar Bostancı, otomobillerin adeta uçaklarla yarıştığı WRC – Finlandiya Rallisi sonrası şu değerlendirmelerde bulundu: “2018 sezonunda WRC’deki ana hedefimiz, katıldığımız rallileri başarılı bir şekilde tamamlayarak tecrübe kazanmak. Finlandiya Rallisi’nde de açık şekilde görüldüğü üzere Dünya Ralli Şampiyonası’nda ralli tamamlamak çok zor. Fransa ve Portekiz’den sonra rallinin dünyasının en efsane yarışlarından biri olan Finlandiya Rallisi’nde elde ettiğimiz bu eşsiz deneyim, bizim gelecek planlarımız ve takımın gelişimi açısından her şeyden çok daha önemli. Castrol Ford Team Türkiye olarak, bundan sonraki en önemli hedefimiz, 8 yıl aradan sonra ülkemize geri dönen Dünya Ralli Şampiyonası’nın Türkiye ayağı olan Marmaris Rallisi’nde ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek.”