Castrol Ford Team Türkiye 6’ncı kez şampiyon

Türkiye’nin en uzun ömürlü ralli takımı olan ve resmi fabrika takımı olarak kurulduğu 1998 yılından bu yana sportif faaliyetlerini aralıksız olarak başarıyla sürdürüp, yurt içi ve yurt dışında çok sayıda projeye imza atan Castrol Ford Team Türkiye, Ralli Takımlar Şampiyonluğunu düzenlenen özel bir gecede kutladı.

Ralli parkurlarında sayısız zafer ve şampiyonluklara imza atan Castrol Ford Team Türkiye, 6. kez art arda Türkiye Ralli Takımlar Şampiyonu oldu. Castrol Ford Team Türkiye, bu sezon ekip olarak gösterdiği üstün performansın sonucu olan şampiyonluğu, düzenlenen özel bir gecede kutladı. Tüm sponsorlar, takım çalışanları, pilotlar ve basın mensuplarının katıldığı gecede konuşma yapan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün “Türkiye Ralli Şampiyonasında, Castrol Ford Team Türkiye olarak yine başarılı bir sezon geçirdik. Ekibimiz, aralıksız olarak 6’ncı yılda da şampiyonluk kupasını evimize getirerek geleneği devam ettirdi. Tüm pilotlarımızı, bize bu gururu yaşattıkları için, Ford Otosan ailesi adına tebrik ediyor, içtenlikle kutluyorum. Türkiye’nin ihracat lideri Ford Otosan ruhuna uygun olarak bundan sonra odağımızı Avrupa’ya çeviriyoruz.” dedi.

ERC3’TE TAKIM ŞAMPİYONU

Castrol Ford Team Türkiye, 2016 sezonunda Türkiye’de olduğu kadar Avrupa Ralli Şampiyonasında da başarılı sonuçlara imza attı: Katıldığı 7 yarış ile Avrupa Ralli Şampiyonası ERC3 sınıfında Takımlar Şampiyonu olurken, Murat Bostancı – Onur Vatansever ikilisi, ERC3 sınıfında Fiesta R2T ile üçüncü, ERC3 Ko-Pilotlar Şampiyonasında ise Onur Vatansever, birinciliği elde etti. Bu yılı, 2017 ve 2018 sezonlarına hazırlık olarak değerlendiren Castrol Ford Team Türkiye üç genç ekibi olan Murat Bostancı-Onur Vatansever, Buğra Banaz-Burak Erdener ve Ümit Can Özdemir-Sevilay Genç ikilileri ile takım olarak Avrupa Ralli Şampiyonasının bazı yarışlarında yer aldılar.

4 ÇEKER R5

2017’den itibaren Avrupa Ralli Şampiyonasına odaklanacak olan Castrol Ford Team Türkiye, Murat Bostancı-Onur Vatansever ile Ford EcoBoost 1.6L turbo beslemeli motora sahip, 4 tekerlekten çekişli R5 otomobilleriyle ERC sınıfında mücadele edecek. Takımın diğer pilotları 1.0 Fox EcoBoost 998cc motora sahip R2T araçlarıyla ERC3, yani iki çeker kategorisinde dönüşümlü olarak Türkiye’yi temsil edecekler. Takımlar şampiyonasındaki yeni kurallar ile bu iki kategoride elde edilen dereceler ortak puan olarak ele alınacak ve toplanarak tek bir Avrupa Ralli Takımlar Şampiyonu çıkacak. Halihazırda Avrupa’daki bu uyarlamaya uygun ilk takım olma özelliğini taşıyan CFTT takımı, Türkiye’yi Avrupa’da en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

FIESTA ST’NİN YARIŞ VERSİYONU

Avrupa Ralli Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek olan Castrol Ford Team Türkiye’nin birinci pilotu Murat Bostancı ve Ko-pilotu Onur Vatansever Ford’un performans otomobilleri geleneğinin bir yansıması olan Fiesta R5 ile yarışacak. Fiesta R5, Ford Türkiye tarafından satışa sunulan 182 PS güce sahip Fiesta ST’nin yarış versiyonu olarak dikkat çekiyor. Dünya Ralli Şampiyonası kurallarına uygun şekilde kasa, suspansiyon, fren ve aktarma organları modifiye edilen Fiesta R5, 1.6L EcoBoost motoru ve 4 tekerlekten çekiş sistemiyle yola maksimum tutunma özelliğiyle bu sezon hem dünya hem de Avrupa Ralli Şampiyonasınında en iddialı otomobillerden biri.