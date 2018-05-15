Castrol Ford Team Türkiye, Portekiz’in tozunu atacak

Castrol Ford Team Türkiye, bu yıl da dünyanın en önemli spor organizasyonları arasında kabul edilen WRC-Dünya Ralli Şampiyonası’nda mücadelesini sürdürüyor. Castrol Ford Team Türkiye, 17-20 Mayıs tarihleri arasında WRC-Dünya Ralli Şampiyonası’nın 6.ayağı olan Portekiz Rallisi’nde başarı peşinde koşacak.

Castrol Ford Team Türkiye JWRC – Dünya Gençler Ralli Şampiyonası’nda sezonu 5-8 Nisan tarihlerinde Fransa’nın Corsica adasında yapılan Tour De Corse rallisi ile açmıştı. Buğra Banaz geleceğin Dünya Ralli Şampiyonları arasında gösterilen, virajlarıyla ünlü ve lokal pilotların boy gösterdiği zorlu ralliyi toplam 14 pilot arasında 8’nci sırada tamamlayarak sezona güzel bir başlangıç yapmıştı.

HEDEF PORTEKİZ’DE

17-20 Mayıs tarihlerinde yapılacak Portekiz Rallisi’nde Castrol Ford Team Türkiye, 2 ekiple mücadele edecek. Murat Bostancı – Onur Vatansever ikilisi katılımı ile rekabetin en üst düzeyde olduğu WRC2 kategorisinde, ödüllü EcoBoost motora sahip 4×4 Fiesta R5 ile sezonu açacaklar. Geçtiğimiz yıl elde edilen Avrupa Takımlar Şampiyonluğu yanında Avrupa Ralli Kupası sahibi de olan Murat Bostancı daha önce Junior WRC’de edindiği tecrübelerini Portekiz Rallisi’ne yansıtmayı hedefliyor. Corsica Rallisi’ni başarılı bir şekilde tamamlayan Buğra Banaz – Burak Erdener ikilisi ise Ford’un son 6 yıldır dünyada yılın motoru ödüllü EcoBoost benzinli motor teknolojisine sahip 4×2 Fiesta R2T ile yine Dünya Gençler Ralli Şampiyonası’nda sezonu (JWRC)mücadele edecek.

TÜRK BAYRAĞINI DALGALANDIRACAĞIZ

Castrol Ford Team Türkiye Takım Direktörü Serdar Bostancı, WRC – Portekiz Rallisi öncesi şu değerlendirmelerde bulundu: “Castrol Ford Team Türkiye olarak, geçtiğimiz yıl kazandığımız Avrupa Takımlar Şampiyonluğu ile elde ettiğimiz tecrübelerle hedef büyüterek 2018 sezonu itibarıyla Dünya Ralli Şampiyonası’nda mücadele ediyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Yolumuz uzun ve kolay değil ancak 20 yıldır istikrarlı bir şekilde yaptığımız gibi iyi bir planlama ile 5 yıl içerisinde Türkiye’den bir ralli pilotunun Dünya Ralli Şampiyonası’nda üst sıraları zorlayabileceğine inanıyoruz ve artık tüm planlarımızı da bunu gerçekleştirmek üzere yapıyoruz. WRC kapsamında; Fransa’daki Tour De Corse – Corsica Rallisi’nin ardından şimdi de Porto’da mücadelemize devam ediyoruz. Castrol Ford Team Türkiye olarak, Portekiz’den başarıyla döneceğimize gönülden inanıyoruz. Her zaman olduğu gibi Portekiz’de de Türk bayrağını gururla dalgalandıracağız.”