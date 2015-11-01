Castrol Ford Team Türkiye Yunanistan’dan lider döndü

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Yunanistan’ın Lamia şehrindeki efsanevi Akropol Rallisi’nin toprak etaplarında, Türk ekipler önden çekişli araçlar kategorisini 1-2 ve 3.’üncü sırada tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.

Avrupa Ralli Şampiyonası 2017 sezonunda ilk iki yarış sonrası 4’üncü sırada yer alan Castrol Ford Team Türkiye, Yunanistan – Akropol Rallisi’nde yetiştirdiği genç pilotlardan Ümit Can Özdemir’in de katkılarıyla önemli puanlar kazandı. İki çeker sınıfında Buğra Banaz & Burak Erdener ikilisi yarışı sınıfında lider bitirirken, Ümit Can Özdemir & Batuhan Memişyazıcı ikilisi ise ikinci olarak, Castrol Ford Team Türkiye’nin şampiyonayı takip eden 25 takım arasında lider olmasında etkin rol oynadı.

BÜYÜK BİR TECRÜBE OLDU

Takımın birinci ekibi olan Murat Bostancı & Onur Vatansever ikilisi ise genel klasmanda üçüncülüğe kadar tırmandığı yarışı son etapta yol dışında kalmasıyla yarışı tamamlayamadı. İkili, ilk gün yaşadığı sorunlar sonrasında günü 7.’incilikten 5.’inciliğe tırmanarak kapatmış, ikinci gün ise yükselişini sürdürerek 3.’üncülüğe kadar ulaşmayı başarmıştı. Ancak, yarışın en uzun ve kırıcı ‘Elitia- Karya’ etabının son kilometrelerinde yoldan çıkan Bostancı & Vatansever ikilisi podyumda yer alma şansını yitirdi. Yarıştan sonra Bostancı: “Yarışın ilk gününde biraz zaman kaybettik ve istediğimiz pozisyonda olamadık. Ancak daha sonra hızlanarak ritmimizi bularak 3’üncülüğe kadar tırmandık. Her şey istediğmiz gibi giderken maalesef son etapta yol dışında kalıp yarışı tamamlayamadık. Podyumda olamadığımız için üzgünüz ama bu zor koşullarda büyük tecrübe kazandık. Kıbrıs’ta en iyisini yapmak için mücadele edeceğiz.”

İKİ ÇEKER DE İDDİA BÜYÜK

Castrol Ford Team Türkiye’nin ’gençler’ şampiyonu pilotu Buğra Banaz ise Avrupa Ralli Şampiyonası’nda mücadele ettiği 27 yaş altı grubunun yanı sıra 1.0 Ecoboost Fiesta R2T’si ile iki çeker sınıfında da mücadelesini sürdürdü. Banaz, Akropol Rallisi’ni kazanarak iki çeker şampiyonası ERC3 sınıfında 2’inci sıraya yükselmiş oldu. İki çeker sınıfının diğer kazananları ise ikinci olarak takıma önemli puanlar kazandıran Ümit Can Özdemir & Batuhan Memişyazıcı olurken, Castrol Ford Team Türkiye ile birlikte Akropol Rallisi’ne katılan İsmet Toktaş yarışı, Fiesta R2T ile ERC3 sınıfında üçüncü sırada tamamladı.

GURUR VERİCİ TABLO

Castrol Ford Team Türkiye Takım Direktörü Serdar Bostancı, Akropol Rallisi sonuçları için, “Buğra ve Ümit Can’ın aldığı başarılı sonuçlar sayesinde takımlar şampiyonasında liderliğe çıktık. Sezonun 4.’üncü yarışı Kıbrıs Rallisi’ne liderliğimizi korumak ve aradaki farkı daha da açmak için gideceğiz. Bir Türk takımının Avrupa Ralli Şampiyonası’nda lider olmasından ülkemiz adına mutlu ve gururluyuz.”

Avrupa Ralli Şampiyonası 2017 sezonunda ilk 5 takımın puan durumu şöyle gerçekleşti:

1. Castrol Ford Team Türkiye – Türkiye 71

2. Opel Junior Team – Almanya 69

3. Lotos Rally Team – Polonya 45

4. Sports Racing Technologies – Letonya 41

5. Peugeot Rally Academy – İspanya 39