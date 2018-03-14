AZ YAKAR ÇOK TAŞIR

Citroen’in iddialı sedan modeli C-Elysee, yeni tasarımıyla çok daha şık hale geldi. Tasarruflu dizel motoru, kullanışlı yapısı ve en önemlisi çok geniş iç hacmiyle araç farklı alanlarda kullanıma uygun

GÖKHAN KARA

Avrupa’nın sedan karoseri en çok seven ülkesi kuşkusuz Türkiye. Markanın bu alana çok da sıcak bakmaması, pazarda az oyunculu fakat bir o kadar da zorlu bir rekabetin oluşmasını sağlıyor. Bu alanda çalışmalarını sürdüren markalardan biri olan Citroen, Türkiye’de açık ara en çok sattığı modeli C-Elysee’yle iddialı bir konumda bulunuyor. Yenilenen tasarımıyla C-Elysee, Fransız üreticinin satış ivmesine daha da artıracağa benziyor. Bu ayki konuklarımızdan olan yeni araç, cimri dizel motoru ve neredeyse orta sınıfla yarışabilecek genişlikteki iç hacmiyle dikkat çekiyor.

506 LİTRELİK BAGAJ

Markanın zorlu yol koşullarına uygun şekilde tasarladığı C-Eysee, şık tasarımıyla ilk bakışta bu durumun algılanmasını zorlaştırıyor. Sportif tasarım, narin bir görünüme sahip olsa da, kullanılan yüksek dayanıklı malzemeler, aracın çöl şartlarında bile kullanımına olanak sağlıyor. Markanın yeni yüzünü taşıyan araç, sade ve temiz çizgilerden oluşan tasarımıyla dikkat çekiyor. B segmentinde yer alan araç, 4.42 metrelik uzunluğu, 1.75 metrelik genişliği ve 1.47 metrelik yüksekliğiyle bir üst sınıfı aratmayan boyutlara sahip. 2.65 metrelik aks mesafesi de düşünüldüğünde aracı C segmentine konumlandırmak bile mümkün. İç mekanda da sade çizgiler kullanılıyor. Kokpiti boydan boya geçen gövde rengi kaplama tasarıma hareketlilik kazandırmış. Dairesel klima kumandaları ve müzik sisteminin üçgen şekilli tasarımı da iç mekanda sadeliğin önüne geçmiş. İç mekanda kullanılan malzemeler genel olarak sert plastikten üretilmiş. Ergonomiyi bozan ve vitesin etrafına yerleştirilen cam açma butonları dışında kokpitte her hangi bir sorun yok. İç mekanda hem ön hem arka bölümde sunulan alana, bir üst sınıfta bile rastlamak zor. 506 litre olarak açıklanan bagaj ise çok daha hacimli gibi görünüyor.

92 BEYGİR DEYİP GEÇMEYİN

C-Elysee, bize 1.6 litrelik dizel motor seçeneğiyle konuk oldu. Turbo beslemeli ünite, ürettiği 92 beygir güç ve 230 nm’liktorkla yeterli çekiş gücüne sahip.1090 kilogramlık düşük ağırlık ve alt devirlerden itibaren üretilen tork, ara hızlanmalarda da beklentileri karşılıyor. 5 ileri manuel şanzımanla kombine edilen motor, aracı 0’dan 100 km/s sürate 11.2 saniyede ulaştırıyor. Maksimum süratse saatte 180 kilometre olarak belirlenmiş. Fabrika verilerine göre ortalama tüketimi 4.1 litre olan araç, 50 litrelik deposuyla 1200 kilometreye yakın menzil vadediyor. Bizim kullanımımızda yol bilgisayarına yansıyan ortalamaysa 4.8 litre oldu. Tasarruf potansiyeli çok yüksek olan motor, sabit hızlı otoyol sürüşlerinde 4 litrenin bile altında değerlere imza atabiliyor.

74 BİN 700 LİRADAN BAŞLIYOR

Citroen, yenilenen C-Elysee’nin başlangıç fiyatını 74 bin 700 lira (Live, 2018 model yılı) olarak belirlemiş. (MART 2018) Bize konuk olan Shine donanımlı dizel versiyon ise 94 bin liralık etiket taşıyor. Bize Shine donanımıyla konuk olan araçta ön ve yan hava yastıkları, otomatik kilit, lastik basınç uyarı sistemi, ESP, dijital klima, hız sabitleyici, LED gündüz farları, 16 inç jantlar gibi donanımlar yer alıyor. 7 inçlik CarPlay uyumlu dokunmatik ekran isteğe bağlı olarak tercih edilebiliyor. Bu donanım, akıllı ceplerle eşleşerek telefondaki fonksiyonlara multimedya ekranından erişmeyi ve kullanabilmeyi sağlıyor.