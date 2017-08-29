Citroen C3 dizel manuel testi

Citroen’ın B-hatchback pazarındaki yenilenen oyuncusu C3, tasarruflu dizel motoruyla ekonomi arayanlara hitap ediyor. Araç, geniş iç hacmi ve konforlu sürüşüyle de dikkat çekiyor

ONUN FARKI GENÇ TARZI

GÖKHAN KARA

Dünya otomotiv tarihinin öncü markalarından Citroen, her dönem farklı olmayı başardı. Fransız üretici, yeni modelleriyle de pazarın en renkli markalarını arasında yer almayı sürdürüyor. Markanın B-hatchback pazarındaki oyuncusu olan C3 de bunlardan biri. Crossover modelleri aratmayan kaslı çizgileri,markanın C4 Cactus ile otomotiv sektörüne kazandırdığı Airbump (hava kesesi) teknolojisi ve C4 Picasso modeliyle başlayan yeni far tasarımı, bu yeni Fransız’ı farklı kılmayı başarıyor. Bize yeni nesil dizel motoru ve üst donanım paketi Shine ile konuk olan yeni C3, geniş iç hacmi ve performans/tasarruf dengesiyle sınıfının iddialı oyuncuları arasında yer alıyor.

AIRBUMP KAPILAR ÇİZİLMİYOR

4 metrelik uzunluğu, 1.75 metrelik genişliği ve 1.49 metrelik yüksekliğiyle sınıfının büyük oyuncularından olan yeni C3, Biton (çift ton) tavanıyla dikkat çekiyor. Bize konuk olan kırmızı renk ve siyah tavan seçeneğiyle sportif bir görünüm vadeden otomobil, sert çizgilerle yuvarlak hatların uyumlu bir birlikteliğini temsil ediyor. Üst üste konumlandırılan LED gündüz farları, farlar ve sis farları, aracın düz burnuyla birlikte kaslı bir izlenim oluşturuyor. Bu durum, SUV görünümlü davlumbaz tasarımıyla da destekleniyor. Arka bölümde de yuvarlatılmış kare formlu farlar ve şık bagaj kapağı öne çıkıyor. Kapıların alt bölümlerinde uzanan Airbumplar’ın ilk kutucukları tavan rengine göre belirleniyor. Bu uygulama, dar alanlarda kapıları açarken hasar oluşmasının önüne geçiyor.

FOTOĞRAF BİLE ÇEKİYOR

Aracın iç mekanı da gençleri hedefliyor. Kare ve dikdörtgen hatlar, kokpitin genelinde kullanılıyor. Sade ve net okunan göstergeler gibi, klima ve ses sistemi dahil pek çok fonksiyonun gerçekleştirildiği 7 inçlik dokunmatik ekrana ulaşım da sorunsuz. Dikiş aynasının altındaki tuşla aktif olan Connected Cam ile, sürüş esnasında fotoğraf çekmek mümkün. Sınıfı için oldukça ferah olan iç mekanda, arka koltuk sırası da yeterli yaşam alanı sunuyor. 300 litrelik bagaj hacmi de iyi seviyede. Konfor için çalışan süspansiyon sistemi sayesinde yolculuklar oldukça keyifli. Buna rağmen aracın yol tutuş yeteneği de küçümsenmeyecek kadar başarılı. Geniş iz açıklığı ve 2.54 metrelik aks mesafesi, başarılı geometrinin mimarları.

YENİ DİZEL TÜKETİMİ

Konuğumuzda kullanılan 1.6 litrelik Blue HDi motor, 99 beygir güç ve 254 nm tork üretiyor. 5 ileri manuel şanzımanla kombine edilen dizel ünite, 1090 kilogramlık araca yeterli performansı sağlıyor. 0-100 km/s ivmelenmesini 11.9 saniyede tamamlayan C3, saatte 185 kilometrelik son hız vadediyor. Yüksek tork sayesinde ara hızlanmalarda da beklentileri karşılayan motor, fabrika verilerine göre 3.7 litrelik ortalama tüketimiyle oldukça tutumlu. 42 litrelik depoyla 1100 kilometreden fazla yol almak mümkün. Bizim elde ettiğimiz 4.9 litreli değerde günlük trafikte başarılı bir rakam.

CITROEN C3 FİYATI NE KADAR?

61 bin 400 liradan başlayan fiyatlarla satılan aracın dizel versiyonu (75 beygir) için en az 75 bin 350 lira ödemek gerekiyor. Bize konuk olan üst donanımlı ve güçlü dizelin fiyatıysa 87 bin 600 lirayı buluyor. Rakiplerle benzer olan bu fiyata şerit ihlal uyarı sistemi, hız limit panolarını okuma sistemi, yorgunluk uyarı sistemi, Connected Cam, 3D arka farlar, Biton tavan, 16 inçlik alaşım jantlar, LED gündüz farları, hız sabitleyici gibi uzun bir donanım listesi sunuluyor.

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