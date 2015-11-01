Citroen C4 Cactus EAT6 HDI test

Citroen’in C4 Cactus ismiyle pazara sunduğu crossover modeli, farklı tasarımıyla öne çıkıyor. Zengin bir donanımla pazara sunulan araç, tasarruflu dizel motoruyla dikkat çekiyor

GÖKHAN KARA

Otomotiv dünyasının yeni oyuncuları crossover’lar, son dönemde ciddi bir atılım yaptı. SUV modellerin cazip yönleriyle standart bir hatchback’in kompakt boyutlarını birleştiren bu yeni sınıf, markaların ilgisini de bu yöne çekti. Birbirinden iddialı modellerin pazara sunulmasıyla tüketiciler açısından seçim yapmak oldukça zor hale getirdi. Crossover pazarının en yeni temsilcilerinden Citroen, mücadelede öne geçebilmek için farklı bir tasarım ve tarza sahip C4 Cactus modelini hazırladı. Adından bile farklı olduğu anlaşılabilen araç, retro tarzıyla rakiplerinden ayrılıyor.

AĞIRLIĞI 1055 KİLOGRAM

Bu ayki konuklarımızdan olan C4 Cactus, farklı tasarımıyla olduğu kadar aracın tampon ve kapılarına yerleştirilmiş Airbump yani hava kesecikleriyle ilgi çekici bir model haline geliyor. Markanın hafifletme çalışmalarının en etkili sonuçlarından biri olan araç, 4.16 metrelik uzunluğuna ve 1.73 metrelik genişliğine rağmen sadece 1055 kilogram ağırlığında. Aracın tasarımını tek kelimeyle özetlemek gerekirse, radikal demek yeterli olacaktır. Farklı farlar, kaş gibi çizilmiş gündüz aydınlatmaları ve Airbump’lar tasarımı trafikteki tüm araçlardan ayırıyor. Öte yandan konuğumuzun etkileyici renginin, siyah detaylarla birlikte trafikte oldukça dikkat çektiğini söylemeliyiz.

KANEPE TİPİ KOLTUKLAR RAHAT

Aracın iç mekanı da tıpkı dışı gibi radikal çizgilere sahip. Marka, günlük hayatta kullanımı çok çok az olan parçaları araçtan çıkararak işe başlamış. Bu kapsamda arka camlar, kelebek tipte tercih edilmiş. Araçta kullanılan gösterge paneli ve orta konsoldaki 7 inçlik dokunmatik tablet ekranı dışında sadece 4-5 tuşa yer verilmiş. Aracın otomatik şanzımanı bile toplamda 3 tuşla kumanda ediliyor ve orta konsol yer kaplamıyor. Kanepe şeklindeki ön koltuk, tıpkı arkadaki gibi oldukça konforlu. Torpido gözü sandık şeklini alırken, kapı kolları da retro tasarımı yansıtıyor.

ORTALAMA TÜKETİM 3.6 LİTRE

Düşük ağırlık ve dizel motorun birlikteliği, yakıt tasarrufu anlamına geliyor. Fabrika verilerine göre 3.6 litre olan ortalama tüketim, 50 litrelik depoyla 1380 kilometreden fazla menzil ortaya çıkarıyor. Bizim kullanımımızda 4.9 litrelik ortalama tutturan aracın tasarruf potansiyeli yüksek.

EN UCUZU 66 BİN LİRA

Citroen’in C4 Cactus için belirlediği başlangıç fiyatı 66 bin 750 lira (1.2 litre benzinli manuel/Feel). Bize konuk olan üst donanımlı dizel-otomatik versiyonsa 93 bin liralık etikete sahip. Çok zengin bir donanım listesiyle sunulan aracın fiyatı makul seviyede. Hatta bazı rakiplerin en üst donanımlarıyla arada 10 bin liranın üzerinde farklar görülüyor.

92 BEYGİRLİK DİZEL

C4 Cactus, bize 1.6 litrelik dizel versiyonuyla konuk oldu. 92 beygir güç ve 230 nm tork üreten motor, kağıt üzerinde güçsüz görünse de düşük ağırlık sayesinde yeterli çekiş gücüne sahip. 6 ileri yarı otomatik ETG6 şanzımanla kombine edilen araç, 0’dan 100 km/s sürate 12.6 saniyede ulaşıyor. Maksimum hız ise saatte 182 kilometre. Şanzımana direksiyon arkasındaki kollarla müdahale etmek mümkün. Şanzıman ilk iki viteste ağır kanlı değişimler yapıyor olsa da yüksek tork sayesinde ivmelenme sorunsuz.

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