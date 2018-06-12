Citroën, markanın kompakt hatchback modeli Yeni C4 Cactus’ü satışa sundu. Sıra dışı tasarım unsurları ve sınıfının standartlarını yükselten konforu ile fark yaratan Yeni C4 Cactus, kullandığı yüksek teknolojileri ve verimli motor seçenekleriyle sınıfının bütün ihtiyaçlarını karşılıyor.

2016’da C3, 2017’de ise C3 Aircross modelini pazara sunan Citroën, kompakt hatchback modeli Yeni C4 Cactus ile yine sınırları zorlamayı ve şaşırtmayı başarıyor. Hatchback segmentine taze bir soluk getiren C4 Cactus, sıra dışı tasarımını C4 modelinden gelen özelliklerle harmanlıyor. Yenilikçi teknolojileri, PureTech benzinli ve BlueHDi dizel motorlarla satışa sunulan Yeni C4 Cactus rekabeti farklı bir noktaya taşıyor. Yeni C4 Cactus modern ve çarpıcı tasarımının yanı sıra konforuyla da yolcularına yeni bir deneyim sunuyor. Yeni C4 Cactus, Avrupa’da Progressive Hydraulic Cushions™ (Kademeli Hidrolik Destekli Süspansiyon Sistemi), ultra konforlu oturma pozisyonu ve sürüş sunan Advanced Comfort® koltukların kullanıldığı ilk model olma unvanını da taşıyor.

109 BİN 900 LİRADAN BAŞLIYOR

Yeni C4 Cactus 109.900 TL’den başlayan anahtar teslim satış fiyatıyla da oldukça iddialı. Feel donanım seviyesine sahip benzinli 1.2 PURETECH 110 HP EAT6 Tam Otomatik model 109.900 TL’den, aynı motor şanzıman kombinasyonuna sahip Shine donanım seviyesi ise 117.900 TL’den satış sunuluyor. Dizel motorlu versiyonda ise, Feel donanım seviyesine sahip Benzinli 1.6 BLUEHDI 100 HP ETG6 Otomatik model 109.900 TL’den, aynı motor şanzıman kombinasyonuna sahip Shine donanım seviyesi ise 117.900 TL’den satış sunuluyor.

KENDİNE ÖZGÜ TASARIM ANLAYIŞI

Yeni C4 Cactus, bir önceki C4 Cactus’ün özgün tasarım unsurlarının bir bölümünü korurken, kompakt hatchback otomobillerden beklenen statü ve sadeliğe de kavuşuyor. Yeni C4 Cactus’te diğer Citroën modellerinde de karşımıza çıkan markanın yeni tasarım dilini yansıtan iki katlı farlar, logo çizgileriyle birbirine bağlanan ince LED gündüz farları bulunuyor. Daha keskin bir görünüşe sahip yeni farlar kontrast ve derinlik katan parlak siyah çerçevelerle süsleniyor. Bir diğer Citroën dokunuşu ise sis farlarını süsleyen çerçeveler. Ön tamponda yer alan havalandırma ızgarası ise krom çizgiyle daha da vurgulu hale geliyor. 3D efektli LED stop grubu, tasarımı ve teknolojisi ile özgün bir görünüme sahip. Dikkat çekici stop grubu markanın diğer yeni modellerinde olduğu gibi aracın anında tanınmasını sağlamanın yanı sıra Yeni C4 Cactus’ün genişliğini de vurguluyor. Stop grubu, gövde rengindeki yeni bagaj kapağına uzanarak canlılık ve genişlik algısı katıyor. Gövde rengindeki tampon, bagaj kapağındaki akışkan kıvrımlar yeni modelin pürüzsüz ve sade görünüşünü güçlendiriyor.

KADEMELİ HİDROLİK DESTEKLİ SÜSPANSİYON

Yeni C4 Cactus, Citroën’in Avrupa’da Progressive Hydraulic Cushions™ (Kademeli Hidrolik Destekli Süspansiyon Sistemi) ile donatılan ilk Citroën modeli. Aynı süspansiyon 2019 Ocak ayında satışa sunulacak olan C5 Aircross modelinde de kullanılacak. Süspansiyon konusundaki uzmanlığıyla rakipsiz olan Citroën, bu yeni teknolojisiyle müşterilerinin neredeyse 100 yıldır alıştığı sarsıntısız süspansiyon konforunu bir adım ileri taşıyor. Geliştirmesi sırasında 20’ye yakın patente konu olan yeni süspansiyon sisteminin çalışma prensibi ise oldukça basit. Geleneksel süspansiyon sistemi bir amortisör, bir yay ve mekanik bir baskı yatağından oluşurken, tamamen Citroën tarafından geliştirilmiş olan süspansiyon sistemine her iki yönden (birisi sekme diğeri de sıkıştırma için) destek sağlayan iki hidrolik baskı yatağı ilave edildi. Bu sayede süspansiyon, sürüşe göre iki aşamada çalışıyor.

SES VE YALITIM KALİTESİ ARTTI

Sürüş konforunun vazgeçilmez unsuru akustik yalıtım için Citroën mühendisleri yoğun şekilde çalıştı. Yeni C4 Cactus’ün akustik yalıtımı için daha kalın camlar ve arka cam kaplaması kullanıldı, bütün açılır panellerde ek yerlerinin yalıtımında iyileştirme yapıldı, akustik ön cam ve zeminde yalıtım sağlayan malzemeler kullanıldı. Gerçekleştirilen akustik yalıtım ile Yeni C4 Cactus, yol ve rüzgâr gürültüsünü azaltırken motor bölümünde ve zeminde yalıtım önemli ölçüde iyileştirildi.

YENİ C4 CACTUS’ÜN İÇ MEKAN ÖZELLİKLERİ

İç mekânda, hem görme hem de dokunma duyusuna hitap eden kabin malzemeleri ve özellikle de ön panel, koltuklarla uyum sağlayan yumuşak dokulu malzeme ile kaplanmış. Yeni C4 Cactus, kabinin kişiselleştirilmesi için beş zarif ve sıcak iç mekân seçeneği ile sunuluyor:

Standart iç mekân (Hype Gri): Temiz ve sade görünüme sahip mika gri kumaş koltuklar, gri ön panel, gri kol dayamaları ve retro valiz sapı tasarımındaki kayış şeklinde kapı tutamakları ile sunuluyor.

Temiz ve sade görünüme sahip mika gri kumaş koltuklar, gri ön panel, gri kol dayamaları ve retro valiz sapı tasarımındaki kayış şeklinde kapı tutamakları ile sunuluyor. Metropol kırmızı iç mekân: Bej silika kumaş koltuklar, koltukların üst kısmındaki koyu kırmızı çizgi, koyu kırmızı ön panel ve bej kol dayanakları, kayış şeklinde kapı tutamakları ve torpido üst gözü ile sunularak hafif tonları ve zarafetiyle alan algısını artırıyor.

Bej silika kumaş koltuklar, koltukların üst kısmındaki koyu kırmızı çizgi, koyu kırmızı ön panel ve bej kol dayanakları, kayış şeklinde kapı tutamakları ve torpido üst gözü ile sunularak hafif tonları ve zarafetiyle alan algısını artırıyor. Wild gri iç mekân: Gri silika kumaş koltuklar, koltukların üst kısmında açık gri çizgi, gri ön panel, gri kol dayanakları, kayış şeklinde kapı tutamakları ve torpido üst gözü ile canlılığı ve dinamizmi vurguluyor.

Gri silika kumaş koltuklar, koltukların üst kısmında açık gri çizgi, gri ön panel, gri kol dayanakları, kayış şeklinde kapı tutamakları ve torpido üst gözü ile canlılığı ve dinamizmi vurguluyor. Hype gri iç mekân: Siyah, desenli deri koltuklar, gri ön panel, kol dayanakları, kayış şeklinde kapı tutamakları ve torpido üst gözü ile birinci sınıf zarafet hissi uyandırıyor.

Hype kırmızı iç mekan: Bej napa deri koltuklar, koltukların üst kısmında koyu kırmızı Alcantara çizgi, koyu kırmızı ön panel ve bej kol dayanakları, kayış şeklinde kapı tutamakları ve torpido üst gözü ile özel bir prestij sunuyor.



SÜRÜŞ DESTEKLERİ NELER?

Yeni C4 Cactus, sürücülere günlük rutinlerinde huzur ve güvenlik sunan, kullanışlı sürücü destek sistemleriyle geliyor

Park Desteği : Bu sistem park ederken manevra yapmayı daha telaşsız, kolay ve güvenli hale getiriyor. Sistem paralel ve dikine park sırasında da aktif olarak sürücüye yardım ediyor. Sürücünün isteği üzerine boş park alanlarını algılayan sistem Yeni C4 Cactus’ün bu alana sorunsuzca park edilmesini sağlıyor. Sürücü gaz ve freni kontrol ederken gerisini sistem hallediyor.

: Bu sistem park ederken manevra yapmayı daha telaşsız, kolay ve güvenli hale getiriyor. Sistem paralel ve dikine park sırasında da aktif olarak sürücüye yardım ediyor. Sürücünün isteği üzerine boş park alanlarını algılayan sistem Yeni C4 Cactus’ün bu alana sorunsuzca park edilmesini sağlıyor. Sürücü gaz ve freni kontrol ederken gerisini sistem hallediyor. Geri Görüş Kamerası : C4 Cactus geri vitese alındığında kamera, aracın arka görüşünü 7 inç dokunmatik ekrana aktarıyor. Ekranda ortaya çıkan renkli referans noktaları ile otomobilin arkadaki engellere olan mesafesini gösteriyor ve bu kapsamlı görüntü manevraları kolaylaştırıyor.

: C4 Cactus geri vitese alındığında kamera, aracın arka görüşünü 7 inç dokunmatik ekrana aktarıyor. Ekranda ortaya çıkan renkli referans noktaları ile otomobilin arkadaki engellere olan mesafesini gösteriyor ve bu kapsamlı görüntü manevraları kolaylaştırıyor. Yokuşta Kalkış Desteği : Bu sistem, yokuşta kalkışı kolaylaştırmak için eğimlerde fren pedalı bırakıldığında meydana gelen istenmeyen araç hareketlerini önlüyor. B işlev, %3 ve üzeri eğimlerde devreye girerek aracı iki saniyeliğine sabit tutarak olası kazaları engelliyor.

: Bu sistem, yokuşta kalkışı kolaylaştırmak için eğimlerde fren pedalı bırakıldığında meydana gelen istenmeyen araç hareketlerini önlüyor. B işlev, %3 ve üzeri eğimlerde devreye girerek aracı iki saniyeliğine sabit tutarak olası kazaları engelliyor. Viraj içi Aydınlatma Fonksiyonu : Direksiyon simidinin açısına göre ana farlara ek olarak sol veya sağ sis lambası aracı aktifleşerek aracın sağını veya solunu 75° açıya kadar aydınlatıyor. Bu sistem 40 km/s ve üstü hızlarda devreye giriyor.

: Direksiyon simidinin açısına göre ana farlara ek olarak sol veya sağ sis lambası aracı aktifleşerek aracın sağını veya solunu 75° açıya kadar aydınlatıyor. Bu sistem 40 km/s ve üstü hızlarda devreye giriyor. Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma : Bu sistem, sürücülerin araçlarını anahtarlarını ceplerinden çıkarmadan kilitlemesini, açmasını ve çalıştırmasını sağlıyor. Sürücüler kapıyı veya bagajı açmak için ön kapı kollarına veya bagaja yaklaştıklarında araç sürücüleri tanıyor.

: Bu sistem, sürücülerin araçlarını anahtarlarını ceplerinden çıkarmadan kilitlemesini, açmasını ve çalıştırmasını sağlıyor. Sürücüler kapıyı veya bagajı açmak için ön kapı kollarına veya bagaja yaklaştıklarında araç sürücüleri tanıyor. Yol Tutuş Kontrolü: Kullanılan bu sistem aracın ön lastik tutuşunu kar, çamur, kum yüzeylerine göre belirlemesini sağlıyor. Bu sayede değişken şartlara göre otomobilin en iyi şekilde yol alması sağlanıyor.

BENZİNLİ VE DİZEL MOTOR SEÇENEKLERİ

Yeni C4 Cactus birinci sınıf performansa sahip motor seçenekleriyle geliyor. Hafif ve verimli platformun yeni nesil motorla birlikteliği canlılığı, ani hızlanmaları, ivmeleri ve sürüş keyfini daha da artırıyor. Yılın motoru seçilen PureTech yeni nesil benzinli motorlar ve BlueHDi dizel motorlar, NOx (Azot Oksit) emisyonlarını ve yakıt tüketimlerini azaltma hedefi olan Euro 6 Avrupa yönetmeliklerini de karşılıyor. PureTech 110 S&S motor ile birlikte kullanılan EAT6 Tam Otomatik şanzıman, hızlı vites değişimleriyle mükemmel bir akıcılık ve yüksek seviyede sürüş keyfi sağlıyor. Dizel seçenek olan BlueHDi 100HP motor versiyonu ETG6 6 ileri otomatik şanzımana sahip.