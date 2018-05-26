Farklı görünmeyi artık kendine model olarak seçen Citroen, yeni SUV modeli C5’e de Aircross yaptı. Büyük boyutlarıyla dikkat çeken modelde, ortaklarından pek bir farklılığı bulunmasa da tasarımıyla dikkat çekeceğe benziyor. Aynı zamanda modelin 2019’da hibrit seçeneği de olacak.

Citroën’in yeni SUV’u C5 Aircross benzersiz, enerjik ve kendinden emin tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. C5 Aircross; 4,50 metrelik uzunluğu, otomobile güçlü bir hava katan Airbump®’ları, 230 mm’lik yerden yüksekliği ve dikkat çekici tavan çıtalarıyla SUV segmentinde farkını ortaya koyuyor. C5 Aircross, kişiselleştirilebilir full dijital gösterge paneli, insanı saran yüksek konforlu koltukları, yola hâkim olma hissi veren yüksek oturma pozisyonu, merkezi orta konsolu ve kullanılan yumuşak malzemeleri sayesinde içine girer girmez güvenlik ve kalite hissi veriyor. Diğer Citroën modellerinde olduğu gibi C5 Aircross’ta da çeşitli kişiselleştirme özellikleri mevcut. C5 Aircross’ta yedi farklı gövde rengi, iki tonlu tavan çıtası, ön tampon, ön kapıların alt kısmında yer alan Airbump®, üç adet Renk Paketi sayesinde benzersiz bir C5 Aircross tasarlamak mümkün. C5 Aircross’un içine geçtiğinizde ise otomobilin dışıyla uyumlu renk ve malzemeler kullanan 5 farklı kabin kombinasyonuyla kişiselleştirme yapmak mümkün.

580 LİTRELİK BAGAJ

580 litre bagaj hacmi sunan C5 Aircross’un ayrı ayrı kaydırılabilen, katlanabilen ve yatırılabilen arka koltuk sırası sayesinde bagaj hacmi 720 litreye kadar genişleyebiliyor. Bu sayede C5 Aircross sınıfının en iyi bagaj hacmini sunuyor. 12,3 inç TFT dijital gösterge paneli ve 8 inç kapasitif dokunmatik ekranla donatılan C5 Aircross 20 yeni nesil sürücü destek sistemine sahip. C5 Aircross, kablosuz şarj sistemi, ConnectedCAM gibi yeni teknolojileri sunarak bağlantı seçeneklerinde de rakipsiz olduğunu kanıtlıyor.

BENZİNLİ VE DİZEL SEÇENEKLERİ VAR

Otomobilin kalbinde verimli ve yüksek performanslı, 130 ile 180 beygir arasında güç üreten, benzinli ve dizel güç üniteleri yer alıyor. 6 ileri manüel veya EAT8 Tam otomatik şanzıman ile gücünü yere aktaran C5 Aircross, 2019 yılının sonlarında Plug-in Hybrid (PHEV) versiyonuyla yollara çıkacak. Bu sayede C5 Aircross Plug-in Hybrid (PHEV) teknolojisiyle donatılan ilk Citroën olacak.

4.5 METRE UZUNLUĞUNDA

C5 Aircross, diğer Citroën modellerinden tanıdığımız ve Citroën dediğimizde akla gelen güçlü ve kararlı ama agresiflikten uzak tasarım ve renkli kişiselleştirme seçenekleri ile SUV segmentinin köklü kurallarını yıkıyor. C5 Aircross, 4.500 mm’lik uzunluğu, 1.840 mm’lik genişliği, 1.670 mm’lik yüksekliği ve 230 mm’lik yerden yüksekliği ile rakiplerinden daha geniş yaşam alanı ve daha iyi SUV özellikleri sunuyor. Kendinden emin bir tasarıma sahip araçta tasarımı destekleyen, keskin ve dinamik stile sahip 17, 18 ve 19 inçlik jant seçenekleri de bulunuyor.

KARDEŞLERİNE BENZİYOR

C3 Aircross, C4 Cactus ve Berlingo’da da olduğu gibi yeni C5 Aircross SUV de araç tutkunlarının arzuladıkları aracı yaratmalarına imkan tanıyan toplam 30 farklı gövde kombinasyonuyla kişiselleştirme konusunda çok iddialı: Yedi gövde renginden oluşan renk paleti aracın kişiliğini zamanı yenen (Kutup Beyazı, Perla Nera Siyahı, Platin Grisi ve Kümülüs Grisi), canlı (Volkan Kırmızısı) ve nezih (Tijuca Mavisi, İnci Beyazı) ayrıntılarla ön plana çıkartıyor. Bu renklerin canlılık ve farklılık dozunu artırmak isteyenler için Perla Nera siyah tavan bulunuyor. Otomobillerinin kişilik ve zarafetini daha da geliştirmek isteyenler için Gümüş, Beyaz ve Kırmızı seçeneklerini içeren 3 farklı Renk Paketi sunuluyor. Bu renk dokunuşları gövde boyasıyla kontrastlar yaratıyor. Ayrıca otomobilin ön kapıların alt kısmında, ön tamponun alt kısmında ve tavan çıtalarının alt kısmında yer alan Airbump®’ı ön plana çıkartıyor. Ekstra kişiselleştirme için C5 Aircross dört farklı alaşımlı jant seçeneğine sahip. Bu jant seçenekleri ise şöyle: 17’’ ELLIPSE, 18’’ SWIRL siyah iki tonlu elmas kesim, 19’’ ART siyah iki tonlu elmas kesim ve 19’’ ART siyah.

KADEMELİ HİDROLİK DESTEĞİ

C5 Aircross’un Avrupa’daki tüm versiyonları Citroën’in rakipsiz konfor ve sihirli halıyla seyahat hissi sunan Progressive Hydraulic Cushions™ (Kademeli Hidrolik Destekli) süspansiyon sistemi ile donatılıyor. Bütün C5 Aircross modellerinde standart olarak gelen ve bir Citroën yeniliği olan Progressive Hydraulic Cushions™ süspansiyon sistemi Citroën’in hareket düzeneği konusundaki deneyimini ortaya koyuyor. Neredeyse 100 yıldır süspansiyon konforu markanın DNA’sına işlenmiş konumda.