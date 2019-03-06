Citroen Mart ayında yeni kampanyasını hayata geçirdi. Aylık 1500 lira taksitle Citroen modelleri satışa sunuluyor.

Citroën; güçlü tasarıma, üstün konfor özelliklerine ve gelişmiş teknolojiye sahip tüm modellerini; ÖTV indirimine ek cazip fiyatların yanı sıra, her bütçeye uygun farklı kredi seçenekleri ile sunuyor. Citroën’in üstün konforuna şimdi 36.000 TL için 24 aya kadar %0 faiz fırsatı ile veya 50.000 TL için 48 ay vadeli ayda sadece 1.500 TL taksit imkanı ile ulaşmak mümkün. Hem de birbirinden avantajlı fiyatlarla… Sıra dışı tasarımı ile C3 87.650 TL’den, benzersiz SUV deneyimi sunan C3 Aircross 124.000 TL’den, konforun en tarz hali C4 Cactus ise 120.000 TL’den başlayan fiyatlarla tutkunlarını bekliyor. Ayrıca Citroën hafif ticari araç ürün gamının başarılı modeli Berlingo 82.000 TL’den, yüksek performans düşük yakıt tüketimi sunan C-Elysée 75.000 TL’den, geniş ailelerin tercihi olan C4 Spacetoturer 160.000 TL’den, Grand C4 Spacetourer ise 179.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Citroën, Mart ayına özel bu fırsatları kaçırmamak için herkesi en yakın Citroën Yetkili Satıcısı’na davet ediyor.