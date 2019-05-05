Citroen’i kurtarma operasyonu

Baylas Otomotiv ile 25 yıllık Citroen evliliğini bitiren PSA Türkiye, yeniden yapılanmayı tamamladı. Krizin Türkiye’yi vurduğunda bir karar almak zorunda kaldıklarını belirten Groupe PSA Türkiye Başkanı Cornuaille “İki taraf da gidişattan memnun değildi. PSA olarak anlaşmamızı bitirmeye karar verdik. Açıkçası markanın geleceği için pazarın realitesine uyduk” dedi.

ALİ YILDIRIM

Mart 2019 itibariyle Baylas Otomotiv’in Citroen operasyonlarına son veren Groupe PSA (Peugeot-Citroen-Opel-Vauxhall) Türkiye’de çatı şirket olarak boy göstermeye başladı. Geçtiğimiz yıllarda Opel’i de bünyesine katan marka, Türk otomotiv pazarındaki ilk 3 oyuncu arasındaki konumunu korumak istiyor. Yeni Citroen Berlingo lansmanında açıklamalarda bulunan Groupe PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille, geçen yıl Türkiye’yi vuran krizle birlikte bazı kararlar almak zorunda kaldıklarını belirtti.

PSA ANLAŞMAYI BİTİRDİ

Cornuaille “Baylas Otomotiv ile görüşüp ilişkileri PSA olarak sonlandırma kararı aldık. 25 yıl boyunca partnerimiz olan Baylas’a açıkçası minnettarız. Krizden önce bile Türkiye’de otomotiv işi zorlu bir noktaya gelmişti” dedi. Bu iş için işletme sermayesinin olması gerektiğini ifade eden Cornuaille, faizlerin yüzde 24 olduğu bir ülkede dağıtım işinin ve ticaretin oldukça zor olduğunu vurguladı. Cornuaille “Bu yüzden iki şirket arasındaki ilişki durmuştu ve artık bir yere gitmiyordu. İki taraf da gidişattan memnun değildi. PSA olarak anlaşmamızı bitirmeye karar verdik. Açıkçası markanın geleceği için pazarın realitesine uyduk. Anlaşarak boşandık. Devamlılığımızı sürdürmek için bitirdik” diye konuştu.

ZOR BİR KARAR VERDİK

Kararın PSA için çok zor olduğunu belirten Cornuaille şöyle devam etti: “Derin bir krizden bahsediyoruz o yüzden herkesten sorumluyuz. Üstümüze düşeni yaptık. Geçiş süresinde Citroen’in bayi sayısı 44’ten 39’a düştü. Bazı bayilerimiz daha fazla dayanamayacağını söyleyerek ayrılma kararı aldı.”

PSA BİRLEŞMESİNİ İLK KEZ TÜRKİYE’DE YAPTIK

PSA Türkiye’nin ilk iş olarak Opel ve Peugeot’yu ele almak olduğuna değinen Cornuaille “Türkiye’de sürdürülebilirlik için PSA olarak yer almaya karar verdik. Globale baktığımızda PSA birleşmesini ilk kez Türkiye’de yaptık” açıklamasını yaptı.

YENİ BİR YOLCULUĞA BAŞLIYORUZ

PSA Türkiye’nin pazar payını 2019’da yüzde 15 artıracaklarını anlatan Cornuaille, 6 farklı yeni modeli pazara sunacaklarının altını çizdi. Bayi ağlarının ise 144’e ulaşacağının bilgisi verildi. Hafif ticaride segment paylarının yüzde 14 olduğunu hatırlatan Cornuaille “Citroen pazar payı yüzde 25. Yenilenen Berlingo modelimizle birlikte Türkiye’de yeni bir yolculuğa başlıyoruz” ifadelerini kullandı.