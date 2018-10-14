Civic dizel bitiyor hibrit 2021’de geliyor

Son zamanlarda oldukça dikkat çeken hibrit modellerin pazar payları her geçen gün artıyor. Tüm dünyada artan kapasite Türkiye’yi de üretim konusunda söz sahibi yapacak. Sakarya’dan Toyota CH-R ile başlayan serüven, 2020’de Renault Clio ile devam edecek. 2021’de ise Honda Civic ile Türkiye melezin merkezi olacak.

ALİ YILDIRIM-İSTANBUL

Türkiye’de yerli üretime destek veren markalardan biri olan Honda, daralan pazara nazaran iç pazarda vites yükseltmeye çalışıyor. Şekerpınar tesislerinden 36 ülkeye Honda Civic yollayan fabrika, İngiltere’ye bile sağdan direksiyonlu Civic ihracatı gerçekleştiriyor. Son dönemde ürün gamına kattığı dizel ve dizel otomatik sedan modellerle iç pazarda lider olan marka, şimdilerde hibrit için harekete geçiyor. Türkiye’de Toyota CH-R hibritle başlayan üretim, Renault Clio hibrit ile 2020’de devam edecek. Son olarak ise Honda yine ilk kez sayfalarımızdan takip ettiğiniz Honda Civic sedan da hibrit motora kavuşacak. 2021’de dizel üretimini bitirmeyi planlayan tesis hakkında açıklamalarda bulunan Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, “Civic’in son jenerasyonu artık dizelle bitecek” dedi.

PAZAR 400 BİNE DÜŞEBİLİR

Honda Türkiye’nin düşen pazardaki satışlarını da değerlendiren Tsumura “26 bin 400 adetle Honda tarihinin en yüksek satışı 2017’de gerçekleşti. Bu yılda yüzde 29’luk artış oldu. Üretimimiz 2 vardiya devam ediyor. Gelecek yıl mevcut şartlar daha kötü bir hal alırsa o zaman farklı planlarımız var. 2019’da otomobil pazarının 400 bin adetlere kadar düşeceğini tahmin ediyoruz. 25 bin adetlik üretimimizin 15 bin adedi iç piyasaya gidiyor. Gelecek dönemde otomobil satışları için yeni bir destek gelebilir. Türkiye pazarı 10 yıl önceye döndü. Bunun ne kadar süreceği belli değil. Şu anki şartlara göre plan çiziyoruz. Aralık ayından sonra işin rengi belli olacak. Ekim sonuçları böyle devam ederse asıl sorun o zaman başlayacak” diye konuştu. “Yerli logo çalışmalarımız devam ediyor. Ürettiğimiz araçlara uygulayacağız” diyen Honda Türkiye yetkilileri “TL yüzde 72 devalüe oldu, bu şartlarda enflasyonla mücadele programına katılmamız yani yüzde 10’luk indirim bizim için hayal. Özellikle bizim talebi arttırıcı konulara değinmemiz lazım” değerlendirmelerini yaptılar.