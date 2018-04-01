Clio 5 için 33 milyon euroluk pres

Oyak Renault Clio 5 için gaza basıyor. Yeni pres hattına 33 milyon euro yatıran fabrika, hızı ve tasarruf bakımından marka için bir ilk.
Türkiye’nin üretimde ve satışta lider markalarından biri olan Oyak Renault, yeni Clio için vites yükseltti. Clio hibrit ile birlikte daha öncede Karar Gazetesi’yle gündeme gelen üretim artık kesinleşti. Bunun için adeta gaza basan fabrika, ilk yatırım atağını presleme tarafına yaptı. Öte yandan tamamen Türk sanayiciler tarafından üretilecek olan yeni Clio hibrit mevcut modelle birlikte 2019 yılını bekliyor. Bu vesile ile Oyak Renault, 33 milyon euro yatırımla yüksek hızlı yeni pres hattının açılışını çalışanları ile kutladı. Yeni pres hattı açılışında konuşan Oyak Renault Genel Müdürü Tunç Başeğmez, devreye aldıkları yeni pres hattı sayesinde hem kapasitelerini hem de hızlarını artırdıklarını vurguladı.
ÜRETİM KAPASİTESİ 2 KATINA ÇIKTI
Tunç Başeğmez, “Yeni pres hattımızın sahip olduğu yüksek teknoloji sayesinde büyük sac parça üretim kapasitemizi neredeyse 2 katına çıkarttık. Oyak Renault Otomobil Fabrikaları devam eden yatırımları, şirketlerinden ve Renault markasından gurur duyan çalışanlarının 50 yıla yaklaşan bilgi birikimi ve tecrübesi ile ülke ekonomisine ve otomotiv sanayisinin gelişmesine katkıda bulunmaya devam edecek” dedi.
Yeni pres hattı ise şu özelliklere sahip,
- 12 ay gibi çok kısa bir sürede inşa edilen ek pres binası içinde, 5.5 ay gibi rekor bir sürede kuruldu.
- Bu hat ile 70 kişilik ek istihdam imkanı sağlanacak.
- Renault Grubu’nda bir ilk olan ve 6300 metrekarelik atölye alanına sahip yüksek hızlı yeni pres hattı, 1 adet 2400 ton, 1 adet 1200 ton ve 2 adet 1000 ton kapasiteli toplam 4 presten oluşuyor.
- Elektrik-elektronik sistemler ve hidrolik yastık ünitesi gibi özellikleri sayesinde yaklaşık yüzde 30’luk bir enerji tasarrufu sağlayacak.
- Bu modern hat üzerinde kalıp değişim süreleri 10 dakikadan, 3.5 dakikaya inecek.