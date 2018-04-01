Clio 5 için 33 milyon euroluk pres

Oyak Renault Clio 5 için gaza basıyor. Yeni pres hattına 33 milyon euro yatıran fabrika, hızı ve tasarruf bakımından marka için bir ilk.

Türkiye’nin üretimde ve satışta lider markalarından biri olan Oyak Renault, yeni Clio için vites yükseltti. Clio hibrit ile birlikte daha öncede Karar Gazetesi’yle gündeme gelen üretim artık kesinleşti. Bunun için adeta gaza basan fabrika, ilk yatırım atağını presleme tarafına yaptı. Öte yandan tamamen Türk sanayiciler tarafından üretilecek olan yeni Clio hibrit mevcut modelle birlikte 2019 yılını bekliyor. Bu vesile ile Oyak Renault, 33 milyon euro yatırımla yüksek hızlı yeni pres hattının açılışını çalışanları ile kutladı. Yeni pres hattı açılışında konuşan Oyak Renault Genel Müdürü Tunç Başeğmez, devreye aldıkları yeni pres hattı sayesinde hem kapasitelerini hem de hızlarını artırdıklarını vurguladı.

ÜRETİM KAPASİTESİ 2 KATINA ÇIKTI

Tunç Başeğmez, “Yeni pres hattımızın sahip olduğu yüksek teknoloji sayesinde büyük sac parça üretim kapasitemizi neredeyse 2 katına çıkarttık. Oyak Renault Otomobil Fabrikaları devam eden yatırımları, şirketlerinden ve Renault markasından gurur duyan çalışanlarının 50 yıla yaklaşan bilgi birikimi ve tecrübesi ile ülke ekonomisine ve otomotiv sanayisinin gelişmesine katkıda bulunmaya devam edecek” dedi.

Yeni pres hattı ise şu özelliklere sahip,