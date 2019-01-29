Renault’un göz bebeği olan Clio, yenilenmeye hazır. Yeni Clio’nun örtüsü mart ayında Cenevre’de kalkacak. Renault Grubu Endüstriyel Tasarım Direktörü Laurens van den Acker “Bu model, Clio’ların en iyisi” dedi.

Renault’yu B-hatchback segmentinde temsil eden Clio için yenilenme vakti geldi. Perdesini Cenevre Otomobil Fuarı’ndan kaldırılacak olan Clio ile ilgili detaylar yavaş yavaş veriliyor. İlk Clio modeli 1990 yılında lanse edilmişti. Şimdilerde ise 5’inci nesil Renault Clio için her şey hazır. Daha modern ve atletik bir görünüme kavuşan Yeni Clio, 30 yıldır modeli başarıya taşıyan DNA’sını koruyor. Renault Clio “Evrim ve Devrim” çifte ilkesi esas alınarak tasarlandı. Aracın dış tasarımı olgunlaştırılırken, iç tasarım ise yeniden dizayn edildi. Daha keskin hatları ve daha iddialı ön kısmı, Yeni Clio’ya dinamizm ve modernizm kazandırırken, yüzde 100 yeni parçaya sahip olmasına rağmen aracın bir Clio olduğu ilk bakışta fark ediliyor. İç kısımda ise çarpıcı bir devrim göze çarpıyor. Renault Grubu Endüstriyel Tasarım Direktörü Laurens van den Acker: “Beşinci nesil Clio, segmentinin en çok satan modeli ve tüm kategorilerde Avrupa’nın en çok satan ikinci otomobili olması açısından bizim için çok önemli. Clio efsanesinin son ürünü olan bu ikon otomobil, önceki nesil modellerin en iyi özelliklerini aldı. Clio 4’ün dış tasarımı, müşterilerimizin büyük beğenisini kazanmıştı ve bugün de kazanmaya devam ediyor. Bu yüzden bir yandan önceki modelin genetiğine sadık kalırken, diğer yandan yeni modelin modernizmini ve şıklığını artırmaya karar verdik. İç kısımda ise, gerçek bir devrim gerçekleştirilerek kalite algısı gözle görülür biçimde artırıldı ve daha sofistike bir tasarım ve daha güçlü bir teknolojik donanım tercih edildi. Bu model, Clio’ların en iyisi” dedi.

KÖPEK BALIĞI ANTEN

Her açıdan daha şık ve dinamik olan Yeni Clio, bir önceki neslin ana hatlarını taşıyor. Model, bir yandan şık görünümünü korurken, diğer yandan etkileyici tarzıyla öne çıkıyor. Kaporta üzerindeki çizgiler, modele daha kaslı bir görünüm kazandırıyor. Genişletilen radyatör ızgarası, Yeni Clio’ya daha belirgin bir görünüm kazandırırken, motora ise etkin bir soğutma sağlıyor. Yeni Clio, 14 milimetre kısa olmasına rağmen (uzunluk 4048 mm, genişlik 1798 mm) daha geniş bir iç mekana sahip. Yeni Clio’nun karoserisi, aerodinamizmini ve sportif görünümünü artırmak için 30 milimetre alçaltıldı (yükseklik 1440 mm). 17 inç tekerlekler (versiyona göre) ise aracın dinamik duruşuna katkı sağlıyor. Köpekbalığı anten, full LED farlar ve yan camların çevresindeki krom detaylar, Yeni Clio’nun modern tarzına katkı sağlıyor ve iç mekanda olduğu gibi dış tasarımda da kalite algısını artırıyor.

LED FARLAR STANDART

İlk donanım seviyesinden itibaren full LED olarak sunulan ön farlar, Renault modellerinin karakteristik özelliği olan C şeklinde imzaya sahip. Farlar, Yeni Clio’ya daha etkileyici bir görünüm kazandırırken, ışığı destekleyen logo da şık bir görünüm sağlıyor. Ön kısımda olduğu gibi arka farlar da, derinlik hissini öne çıkaran C şeklindeki imza ile daha etkileyici bir görünüme sahip. Arka camın üzerinde ise daha uzun ve daha ince bir stop lambası dikkat çekiyor.

YENİ CLİO RS

Renault Sport, R.S. Line imzasını mevcut GT-Line versiyonunun yerine geçecek olan Yeni Clio R.S. Line’a taşıyor. Sportif görünümlü özel seriler arasında öncü olan GT-Line, 2010’dan bu yana tüm pazarlarda Renault Sport ürün gamının stratejisini başarılı bir şekilde destekledi. Daha gelişmiş ve zengin içeriği ile R.S. Line, basit bir isim değişikliğinin ötesine geçiyor. Dış tasarımda Yeni Clio R.S. Line, R.S. modellerin sembolik imzası olan F1 tarzı ön tampona sahip. Petek şeklindeki radyatör ızgara, kendine özgü 17 inç alaşımlı jantlar ve daha atletik arka tasarım dikkat çekiyor.

OTONOM VERSİYON 2022’DE GELECEK

Yeni Clio, Renault Grubu için “Drive the Future (2017-2022)” stratejik planının öncü modeli olma özelliğine sahip. 2017 yılının sonbaharında açıklanan planın 3 ana hedefi bulunuyor: Elektrikli: Grup, 2022 yılına kadar ürün gamına 12 elektrikli model ekleyecek. Renault tarafından geliştirilen bir teknoloji olan E-tech hibrit motoru, ilk kez Yeni Clio’da kullanılacak. İnternet bağlantılı: 2022 yılına kadar şirketin kilit pazarlarında sunduğu araçların yüzde 100’ü internet bağlantılı araçlar olacak. Yeni Clio, İttifak tarafından geliştirilen yeni internet bağlantılı multimedya sistemi ile bu dinamiğin mükemmel bir sunumu olarak öne çıkıyor. Otonom: Renault Grubu, 2022 yılına kadar otonom sürüş teknolojilerine sahip 15 modeli satışa sunacak. Yeni Clio, bir şehir otomobilinde, otonom sürüşe öncülük edecek destek sistemlerini yaygınlaştırarak bu alanda tam bir öncü olacak.

İÇ MEKAN BOYUT DEĞİŞTİRMİŞ

Yeni Clio’nun iç tasarım ekipleri, kalite algısı ve sürücü bölümünün ergonomisine ayrı bir özen gösterdi. Yüksek kaliteli malzemeler, gösterge panelinin yumuşak kaplaması, kapı panelleri ve orta konsol çerçevesi ve özenle seçilmiş malzemeler, kalite algısı açısından iç mekan boyut değiştiriyor. Geniş alan yaratmak için daha kompakt hale getirilen tamamen yeni “Akıllı Kabin-Smart Cockpit”, sürücü odaklı ve daha fazla teknoloji barındırıyor. Dalga şeklindeki tasarım ise, genişlik hissini vurguluyor. Sınıfında en geniş ekranla donatılmış olan modelin modern ergonomisi, daha akıcı bir sürüş deneyimi sağlıyor. Yeni Clio, segmentinde ilk olan, özellikle şehir içi kullanımında son derece pratik elektrikli park freni gibi inovasyonları yaygınlaştırıyor.

2019 – Nouvelle Renault CLIO

9.3 İNÇLİK RENKLİ EKRAN

“Akıllı Kabin-Smart Cockpit” konseptinin kilit unsuru olan 9,3 inçlik multimedya ekran (7 inçe göre iki kat daha büyük), Renault’nun sunduğu en büyük ekran olma özelliğine sahip. Tasarımında Espace modelinden esinlenilen bu hafif eğimli dikey tablet, gösterge paneline genişlik hissi veriyor, kabin içinin modernizmini artırıyor ve ekran okunabilirliğini kolaylaştırıyor. Kullanıcı odaklı bu ekran, internet bağlantılı yeni multimedya sistemi EASY LINK, navigasyon, “bilgi-eğlence” sisteminin yanı sıra MULTI-SENSE ayarları gibi son derece kullanıcı dostu bir içeriğe sahip.

2019 – Nouvelle Renault CLIO

ÇAĞ ATLAYAN İÇ HACİM

Yeni Clio’nun tamamen yeniden tasarlanan gösterge paneli, kalite açısından her tür artıya sahip. Panel, köpük kaplı üst kısım, kişiselleştirilebilir bir orta bölme ve torpido gözü gibi işlevsel bileşenlere ayrılmış alt bölme olmak üzere üç kısımdan oluşuyor. Dalga şeklindeki form ve merkezi ve yan havalandırma deliklerinin yatay tasarımı, kabin içi genişlik algısını artırıyor. Ekranın alt kısmında, “piyano” düğmeler ve sürücünün kullanım kolaylığı için doğrudan erişimli klima kumandaları gibi özellikler ergonomiyi arttırıyor. Önceki modele kıyasla daha kompakt bir hava yastığı kullanılarak, direksiyona daha şık ve rafine bir tarz kazandırıldı. Bu daraltma, sürücünün gösterge tablosunu görmesini kolaylaştırıyor. Başparmak desteği ve kalınlaştırılmış çerçevesiyle, Yeni Clio’nun direksiyonuna dokunmak harika hissettiriyor. Retro aydınlatmalı kumandalar ve krom saten kaplaması ile yüksek kalite algısı göze çarpıyor.

2019 – Nouvelle Renault CLIO

KABLOSUZ ŞARJ SİSTEMİ

Orta konsol da Yeni Clio’nun “Akıllı Kabin- Smart Cockpit”inin kilit elemanlarından biri olma özelliğine sahip. Sürüş konumunun ergonomisini artırmak amacıyla yükseltilen orta konsol sayesinde, kısaltılmış vites topuzuna dokunmak kolaylaşıyor. Aydınlatmalı dış çerçeveye sahip orta konsol, iç ambiyansa göre kişiselleştirilebiliyor. Alt kısımdaki entegre bölmeler, yolcuların kullanımını kolaylaştıran telefon şarjı gibi son derece işlevsel içerik özellikleri barındırıyor.