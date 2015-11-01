Compass iki yıl aradan sonra tekrar Türkiye’de

2 yıl aradan sonra tekrar sahneye çıkan Yeni Jeep Compass, lüks segmentte SUV standartlarını yeniden belirleyecek. Eylül itibariyle pazara sunulan modelin başlangıç fiyatı 189 bin lira iken, yıl sonuna kadar 150 adetlik satışa ulaşması hedefleniyor.

En son 2015 yılında Türkiye pazarından çekilen Jeep Compass, yenilenerek markanın C-SUV segmentindeki boşluğunu geri doldurdu. Tamamen yenilenen model, lüks SUV segmentinde standartları bozmaya hazırlanıyor. 75 yılı geride bırakan ve Jeep ismiyle bütünleşen marka, üretim ve satış adetlerini de son 7 yılda kesintisiz olarak zirveye çıkarttı. Geçen yıl 1.4 milyon adede ulaşan satışla marka 2017’de 1.5 milyon adetlik satış hedefliyor. Markanın 2020 hedefi ise toplamda 2 milyon adet.

İKİ BENZİNLİ İKİ DİZEL

Türkiye’de ise Yeni Compass, biri benzinli, ikisi dizel olmak üzere toplam 3 motor seçeneği ve 2 zengin donanım paketiyle satışa sunuldu. 189 bin liralık fiyat etiketiyle sunulan araç, standart olarak sunulan 4×4 çekiş sistemi ve 9 ileri otomatik şanzıman gibi özellikleriyle ön plana çıkıyor. Jeep Marka Direktörü Sinan Saip Bel, “Eylül ayı itibarıyla satışa sunduğumuz Jeep Compass, lüks kompakt SUV müşterileri tarafından merakla beklenen, off-road kabiliyetinin yanı sıra diğer ürün özellikleriyle de segmentini yukarı çekecek bir model olarak ön plana çıkıyor. Compass’tan satışa sunmak üzere, ilk etapta 150 adet araç getirdik. Modelin daha yolara çıkmadan büyük talep gördüğünü artan telefon trafiğimizden anlıyoruz. Yenilenen model ile Türkiye’de geçmişten bugüne tarihin en yüksek satış adetlerine imza atacağımıza inanıyoruz. Hedefimiz 2020 yılında toplam satış olarak 10 bin adetlere ulaşmak. Bu yılın sonunda ise hedefimiz 150 adet Compass satmak” dedi.

9 İLERİ OTOMATİK ŞANZIMAN

1.4 litre 170 beygir ve 2.0 litre 170 beygirlik Limited versiyonda sunulan ‘Jeep Selec-Terrain’ 4×4 sürüş sistemi, “Normal, Kar, Kum ve Çamur” sürüş modlarına yer verecek. 9 ileri otomatik şanzıman bütün dört tekerlekten çekişli Jeep Compass versiyonlarda standart. 2 çeker versiyon ise altı ileri manuel vitesle sunulacak.

OFF-ROAD KABİLİYETİ YÜKSEK

Yeni model zarif ve güçlü hatlarıyla dikkat çekerken, arkaya doğru eğimli tavan çizgisi, şişkin çamurluklar ve belirgin omuz çizgisiyle yeni Jeep Compass son derece dinamik bir profil sergiliyor. Aracın arka tasarımında da çekici bir görünüm sunuyor. LED teknolojisine sahip stop lambaları, aracın arka tasarımını domine ediyor. İç mekanın da, malzeme kalitesi yüksek, donanım seviyesine göre, 5 ve 8,4 inç’lik Car Play & Android özellikli dokunmatik ekran yer alıyor.

İLK KEZ KULLANDIK

Bizimde ufak bir off-road parkurunda kullanma fırsatı bulduğumuz Compass, 36 derecelik yan eğilimli açılardan ve yaklaşık 46 derecelik dik açılardan rahatlıkla iniş ve çıkışlar gerçekleştirdi.