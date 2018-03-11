Corolla hibrit mi oluyor?

Dieselgate skandalıyla birlikte tüm dünya elektrikli otomobillere yönelmeye başladı. Türkiye’de de C-HR ile başlayan yerli hibrit serüveni Clio hibrit ile 2019’da devam edecek. Avrupa’ya 2019’da dizel otomobil sokmayacağını açıklayan Toyota, Türkiye’de ürettiği Corolla ile ikinci yerli hibrit için atağa geçebilir.

ALİ YILDIRIM – İSTANBUL

Dünyada otomotiv sektörü hızlı bir şekilde dönüşüme uğruyor. Özellikle Avrupa’da patlak veren ‘Dieselgate’ skandalıyla birlikte, markaların üretimleri daha çok elektrikli modellere doğru kayıyor. Öte yandan Avrupa mahkemeleri de bu yönelimi destekliyor ve öncelikle dizel otomobillere büyük yaptırımlar uygulamak için harekete geçiyor. Milyonlarca dizel araç kullanıcısını olumsuz etkileyecek karar Federal İdari Mahkeme tarafından açıklandı. Yüksek Mahkeme, dizel araçların trafiğe çıkması ile ilgili genel bir düzenlemeye gerek olmadığını açıklayarak, dizel araçlara trafiğe çıkma yasağı koymasının önünü açmış oldu.

DİZEL YASAĞI KADEME KADEME ARTIYOR

Dizel araçların trafik yasağına belediyeler kendileri karar verebilecek. Buna paralel olarak, mahkeme yasak kararında istisnalar yapabilme şansı da tanıdı. Hava kirliliğinin en yüksek olduğu şehirlerin başında Münih, Stuttgart, Köln ve Düsseldorf geliyor. Almanya Çevre Dairesi (DUH) bu sınıra uymayan Stuttgart ve Düsseldorf şehirlerini mahkemeye vermişti. Bu iki şehir mahkemenin kararına Federal İdari Mahkeme nezdinde itiraz etmişti. Mahkeme ise itirazları reddetti ve şehirlerin nitrik asit sınırına uyması gerektiğini belirtti. Uzmanlar, milyonlarca dizel araç kullanıcısını olumsuz etkileyecek kararı için “dizel araçların kötü günü” yorumunu yaptı. Hamburg yönetimi hemen yasak levha siparişlerini verdi. Euro 6 normundan daha düşük mazotlu araçlar, kalabalık cadde ve yollara giremeyecek.

4 BİN 428 HİBRİT OTOMOBİL SATILDI

Türkiye’de geçtiğimiz yıl elektrikli ve hibrit araçlardan 4 bin 528 adet satıldı. Elektrikli ve hibrit otomobil pazarının en çok ilgi gören modeli Toyota C-HR oldu. Toplam satışın 3 bin 381 adeti C-HR modeliyle gerçekleşti. Haziran ayı itibariyle pazara adım atan Hyundai Ioniq ve Kia Niro hibrid ise 284 adetlik toplam satış rakamı ile listede yer aldı. Türkiye de ise üretim açısından son durum ne? 2019’da Clio hibrit üretimi ile birlikte elini güçlendirecek olan Renault ve ardından 50 bini aşması halinde elektrikli üretimine başlayabileceği sinyalini veren Honda manşetlerini ilk kez KARAR gazetesinden okumuştunuz. Şimdi de Türkiye yeni bir yerli hibrit modelle daha kavuşacak. Toyota’nın dizeli kaldırma duyurusunun ardından Corolla üretimini de Sakarya’da hibrit olarak yapabileceği akıllara geliyor.

BURSALI CLIO HİBRİT GÜN SAYIYOR

Sektör artık yeni modellerinde alternatif yakıtlı seçeneklerini sunuyor. Hatta üretim bantları bile buna göre ayarlanıyor ve yatırımlar gerçekleşiyor. Yerli otomotiv sanayisi de bu alanda bir bir örnekler vermeye başlıyor. En son daha resmi bir açıklama gelmese de doğrulanan Renault Clio hibrit bunun en başarılı örneklerinden biri olacak. İlk kez sitemizden okuduğunuz model Türkiye’deki tedarikçiler aracılığıyla 2019 itibariyle tüm dünya pazarında boy gösterecek. Araç markanın Bursa’daki Oyak-Renault tesislerinden tüm dünyaya sunulacak. Hibrit motor, tamamen yerli olacak. 2019 yılında faz değiştirecek olan Clio 5 modelinde yer alacak olan hibrit üniteyle aracın dizellere de taş çıkarması beklenirken, araca 1.6 litrelik benzinli motor eşlik edecek.

SAKARYA’DAN İKİNCİ YERLİ HİBRİT: COROLLA

Japon üretici Toyota ise bu alandaki örneklerini Türkiye pazarına yıllar önce Pirus ile sundu. O zamanlar pek de sesini duyuramayan marka, pazarında derinden takip ettiği SUV segmentiyle birlikte hibrit ikilisini bir araya getirince C-HR’ın başarısı kaçınılmaz oldu. Birçok marka 2020 itibarıyla dizel motora son vereceğini açıklarken, Toyota’da geçtiğimiz hafta Cenevre Otomobil Fuarı’nda 2019 itibarıyla Avrupa’ya dizel otomobil satmayacağını açıkladı. Sadece Land Crusier ve Hilux gibi modellerinde dizel motoru sunmaya devam edeceklerini belirten markanın açıklamasında gözler Sakarya’ya çevrildi. Türkiye’nin yerli sedan pazarındaki önemli oyuncusu Corolla’ya da böylece hibrit yolu açıldı. Bu vesile ile Sakarya’dan ikinci bir yerli hibrit model çıkması için hiçbir neden kalmadı. 2019’a kadar dizel motora son vermeyi planlayan marka bu yıl içinde hibrit Toyota Corolla ile ilgili bir atak yapabilir.

ELEKTRİKLİ YATIRIMI İÇİN HONDA’NIN DA KOLONLARI HAZIR

Yerli ve elektrikli modellere yatırım yapmak isteyen bir diğer üreticide Honda. Geçtiğimiz haftalarda ilk kez sitemizden okuduğunuz dizel Civic Sedan’ın üretim detaylarıyla tesis yıllık 40 bin adetlik üretime imza atacak. Marka, bu adetleri 50 bin adetlere taşıdığında ikinci bir yatırım için kolları sıvayacak. Yetkililer fabrikanın yatırım için hazır olduğunu söylerken, tesisin kolonları bile çakılı bir vaziyette sabırsızca bekliyor. Şekerpınar tesislerinin 14 bin adetlere çıkmasının çok kolay olduğunu daha önce anlatan Honda Türkiye yetkilileri, şartların oluşması halinde yeni yatırım elektrikli modeller üzerine de olacağını dile getirirken şu cümle sarf edildi: “Teşvikler ve iç pazar olumlu sinyal verirse yeni yatırım için düğmeye düşünmeden basarız.”