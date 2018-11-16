Daha öncede defalarca bahsettiğimiz hibrit Corolla’nın sonunda sesi çıktı. Türkiye’de üretileceği açıklanan yeni Toyota Corolla, 1.8 litrelik benzinli hibrit motorla yollara çıkacak.

Toyota Otomotiv Sanayi, Toyota’nın efsane C segmenti sedan modeli Corolla üretimine 12’inci nesil ile devam edecek. 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilenen Hatchback ve Paris Otomobil Fuarı’nda sergilenen Touring Sports gövde tiplerinin ardından üçüncü gövde seçeneği olarak Sedan, ilk kez 1.8 litre benzinli motoru destekleyen hibrit sistemle üretilecek. Satışa sunulduğu 1966 yılından beri 150’yi aşkın ülkede 46 milyon satış adedine ulaşan Corolla, Toyota’nın Japonya dışında ilk kez Türkiye’deki üretim tesislerinde uygulamaya başladığı TNGA (Toyota New Global Architecture) platformunda üretilecek.

BENZİNLİ VE HİBRİT MOTOR SEÇENEĞİ

Yeni Corolla Sedan iki farklı motor seçeneğiyle üretim bantlarından indirilecek. 1.8 litre hacimli kendi kendini şarj eden hibrit motor seçeneği, 122 HP güç üretirken, günlük kullanımın yüzde 50’sine kadar tamamen elektrikli sıfır emisyonlu bir sürüşe imkan tanıyor. 1.6 benzinli motor ise yakıt verimliliği ile performansı aynı anda sunuyor. Altı ileri manuel şanzıman veya isteğe bağlı olarak bir CVT otomatik şanzımanla kombine edilen motor 132 HP güç üretiyor.^Güncellenmiş özellikleriyle Yeni Toyota Safety Sense teknolojisini standart olarak sunan Yeni Corolla Sedan, gelecek yılın Ocak ayında üretilmeye başlanacak. Türkiye’nin ilk hibrit ve SUV modeli C-HR’ı üretmeye devam eden Toyota Otomotiv Sanayi, Yeni Corolla ile birlikte ikinci hibrit otomobilini de üreterek Türkiye’nin hibrit üssü olacak.

TECRÜBE BAŞARIYA DÖNÜŞECEK

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdür ve CEO’su Hiroshi Kato, 2019’un Ocak ayında başlayacak üretimin ardından yılın ilk çeyreğinden itibaren Türkiye yollarında boy göstermesi beklenen Yeni Corolla için, 1994’te ilk ürettikleri otomobil olan 7’nci nesil Corolla ile aynı heyecanla üretim hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi. Bu kararın aynı zamanda Toyota’nın Türkiye’ye duyduğu güvenin bir kanıtı olduğunun altını çizen Kato, “C-HR ile hibrit teknolojisi alanında elde ettiğimiz tecrübeyi Yeni Corolla’ya da başarıyla aktaracağız. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye olarak Toyota’nın Avrupa’daki en yüksek üretim hacmine sahip fabrikası konumundayız. Yıllık 280 binlik üretim kapasitemizin hemen hemen tamamını kullanarak gerçekleştirdiğimiz üretimimizin yüzde 90’ını dünyanın 100 farklı ülkesine ihraç ederek ülkemiz ekonomisine ciddi bir katkı sağlıyoruz. Yeni Corolla önümüzdeki dönem hedeflerimizi gerçekleştirmemizde önemli bir rol üstlenecek” ifadelerini kullandı.