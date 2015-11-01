Crossland X Türkiye’de kaç paradan satılacak?

Opel’in B segmentinde yeni bir model olarak sunduğu SUV modeli olan Crossland X’in Türkiye fiyatı belli oldu. 78 bin 900 liradan başlayan fiyat etiketine sahip olan Crossland X, 100 bin liralık etiketi geçiyor.

Opel, B Crossover segmentine tamamen yeni modeli Crossland X ile giriş yapıyor. Crossland X, çok yönlü ve şehirli bir crossover. Yeni model iç mekanında ferah bir yaşam alanı sunarken kompakt boyutları ile şehir yaşamına tam uyum sağlıyor. Yüksek oturma pozisyonu, daha ferah bir görüş ve daha yüksek baş mesafesi sağlıyor. Opsiyonel olarak sunulan geniş panoramik cam tavan da iç mekanda ferahlığı artıran özelliklerinden.

Crossland X’in 410 litrelik bagaj hacmi ise etkileyici. Excellence donanım seviyesinde standart olarak sunulan 15 santimetre ileri-geri kaydırılabilen arka koltuklar sayesinde ise bu hacim 520 litreye kadar artırılabiliyor. Arka koltukların katlanması ile elde edilebilecek maksimum bagaj alanı ise 1.255 litre.

Dokuz farklı renk seçeneği ile satışa sunulan Crossland X’te bu renklere Mineral Siyah, Saten Gri ve Kar Beyazı tavan renk seçenekleri eşlik ediyor. Çift renkli yapısı Crossland X’e modern ve stil sahibi bir hava katıyor.^Günlük sürüşü daha güvenli ve daha konforlu kılmak için teknolojik yeniliklerle donatılmış Crossland X’te öne çıkan özellikler arasında, Full Adaptif LED Farlar, Head up Display, Ön Çarpışma İkazı, Yaya Tanımlama ve Otomatik Frenleme, 180 derece Panoramik Geri Görüş Kamerası ve Kör Nokta Uyarı Sistemi bulunuyor.

Ülkemizde Enjoy ve Excellence donanım seviyelerinde sunulacak Crossland X’in tavsiye edilen satış fiyatları şu şekilde:

Benzinli Seçenekler

1.2 Benzinli 81 HP MT Enjoy 78 bin 900 TL

1.2 Benzinli 81 HP MT Excellence 90 bin 900 TL

1.2 Benzinli 110 HP AT Enjoy 86 bin 900 TL

1.2 Benzinli 110 HP AT Excellence 98 bin 900 TL

Dizel Seçenekler