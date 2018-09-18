Dacia Duster 1.5 dCi EDC test sürüşü

Yeni tasarımı ve geliştirilen özellikleriyle ikinci jenerasyon Duster, öncüsünün eksik yönlerini tamamlıyor. Daha kaliteli ve şık iç mekanıyla öne çıkan otomobil, sessiz sürüşüyle dikkat çekiyor
GÖKHAN KARA
Romen otomotiv üreticisi Dacia, başarılı oyuncusu Duster’ın ikinci neslini yollara çıkarmaya başladı. Markayı SUV pazarında zirveye çıkaran Duster, ekonomik fiyatı ve sağlam yapısı ile kısa sürede kendini ispat etmeyi başardı. İlk jenerasyonun başarılı tasarımını, daha da ileriye taşıyan marka, daha şık bir iç tasarım ve zengin donanım listesiyle imajını da güçlendirdi. Pazarın en iyi fiyatlı dizel-otomatik vites kombinasyonlu üyesi, bu ay ki konuklarımız arasında yerini aldı.
GERİ GÖRÜŞ KAMERASI DA VAR
Yenilenen yüzü ile Duster çok daha şık ve albenili hale getirilmiş. Yeni ön görünüm kadar kare farlara sahip arka tasarım ve yeni renk seçenekleriyle önceki nesliyle başarılı özelliklerini sürdürüyor. LED gündüz farlarıyla desteklenen görünüm, iç mekanda da kendini hemen belli ediyor. Şalter şeklinde tasarlanan kumanda birimleri, yuvarlak ayar tuşlarına sahip elektronik klima ve kör nokta uyarı sistemi gibi gelişmiş özellikler, markanın çıtasını da yükseltiyor. Rahat koltuklar ve net göstergeler, sürüş konforunu artırırken sunulan ferah yaşam alanı ve geniş bagaj da aracın artı özellikleri arasında yer alıyor. Artırılan izolasyon sayesinde kabin çok daha sessiz hale gelmiş. Geri görüş kamerasına da ev sahipliği yapan 7 inçlik multimedya ekranı, beklentileri karşılıyor.
110 BEYGİRLİK DİZEL MOTOR
Yeni Duster EDC’de, markanın kendini kanıtlamış dizel motoruna görev veriliyor. 1.5 litrelik dCi ünite, 110 beygir güç ve 250 nm tork üretiyor. 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman EDC ile kombine edilen araç, 1366 kilogramlık otomobile yeterli performansı sağlıyor. Bu kombinasyonla 0-100 km/s ivmelenmesini 11.9 saniyede tamamlayan araç, saatte 171 kilometre sürate ulaşabiliyor. Motor ve şanzımanın uyumu, ara hızlanmalarda da yeterli esnekliği de sağlıyor. Dizel motor, asıl hünerini tüketimde sergiliyor. Fabrika verilerine göre aracın ortalama tüketimi 4.5 litre. Bu da 50 litrelik depoyla 1100 kilometrenin üzerinde menzil anlamına geliyor. Bizim kullanımımızda yol bilgisayarına yansıyan ortalamaysa 5.6 litre oldu. Konforlu yapısıyla öne çıkan araç, sportif kullanıma da cevap verebiliyor. Sert virajlarda yatma eğiliminde olan yüksek karoser, buna rağmen oldukça başarılı tutunma kararlılığına sahip. Aracın frenleri de yeterince güçlü.
32 BİN LİRALIK FİYAT AVANTAJI
Yeni nesil Duster, 115 bin 900 liradan başlayan (1.6 litre benzinli, Comfort-Eylül fiyatı) fiyatlarla satışa sunuluyor. Bize konuk olan Prestige donanımına sahip dizel EDC versiyon ise 159 bin 100 liralık etiket taşıyor. Bu fiyat, en ciddi rakibinin aynı motor-şanzımana sahip giriş modelinden bile tam 32 bin lira daha uygun. Bu fiyata sunulanlar ise oldukça yeterli seviyede. Prestige donanımında ESC, stop&start, 6 hava yastığı, hız ayar ve sınırlayıcı, yol bilgisayarı, 16 inçlik alaşım jantlar, park sensörü, yükseklik ve derinlik ayarlı deri direksiyon, ön yolcu koltuğu altında saklama gözü gibi uzun bir liste yer alıyor.